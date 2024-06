Novo Steelers QB Russell Wilson: ‘Sinto-me revivido em todos os sentidos’

PITTSBURGH – Embora tenha 35 anos e esteja entrando em sua 13ª temporada na NFL, Russell Wilson diz que mal sente sua idade.

O novo quarterback do Pittsburgh Steelers, que assinou com o time por um ano em março, após duas temporadas instáveis ​​​​em Denver, disse na terça-feira que se sentiu rejuvenescido após o primeiro treino obrigatório do minicamp do time.

“Cara, sinto a fonte da juventude”, disse Wilson, descrevendo o que alimenta sua motivação. “Sinto-me revigorado em todos os sentidos, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Sinto-me confiante. Acho que em algum momento você terá que saber quem você é como jogador, como homem, como competidor. Como alguém que teve a sorte de poder para jogar este jogo, não duvido, confio. Me senti muito bem jogando no ano passado, me senti muito confiante no meio de tudo.

Wilson teve uma gestão tumultuada com o Broncos, jogando dois anos de um contrato de cinco anos no valor de US$ 245 milhões antes de sua libertação. Ele foi substituído no final da temporada passada por Jarrett Stidham e depois liberado, apesar de receber US$ 85 milhões do Broncos.

Embora tenha terminado 2023 no banco, Wilson se recuperou de uma temporada de 16 touchdowns e 11 interceptações prejudicada por uma lesão no ombro em 2022 para registrar 26 touchdowns e oito escolhas em 2023.

“No ano passado, me senti eu mesmo novamente”, disse Wilson em março. “E então mal posso esperar para calçar as chuteiras e ir atrás.”

Desde que chegou a Pittsburgh, Wilson fez exatamente isso ao assumir as rédeas do esquema do coordenador ofensivo Arthur Smith e de uma sala de quarterback do Steelers que também inclui Justin Fields, a escolha do primeiro turno de 2021 que os Steelers adquiriram em uma negociação com o Chicago Bears.

Falando longamente à mídia pela primeira vez desde que foi contratado, Smith disse na terça-feira que é um pouco mais fácil instalar um novo ataque em uma situação em que toda a sala do quarterback também é nova.

“Provavelmente é mais fácil do que se você conseguisse um emprego como este e houvesse um cara que talvez esteja aqui há 10 anos”, disse ele. “Eles podem ter feito as coisas de uma certa maneira. Somos todos novos. E isso tem sido divertido.”

Embora ele não tenha sido formalmente nomeado titular, Wilson está na “pole position” para o trabalho à frente de Fields, embora Smith espere que uma competição aumente no campo de treinamento ainda neste verão.

“Russ está na pole position”, disse Smith na terça-feira, repetindo a frase favorita do técnico Mike Tomlin para descrever a situação. “É uma competição. Obviamente, chegamos a Latrobe, tenho certeza que as coisas vão esquentar, mas os dois sabiam disso, independentemente de como foram adquiridos, chegaram aqui e acho que tem sido bastante transparente.”

Assim como seu quarterback veterano, Smith também achou que Pittsburgh era a escolha certa após sua demissão do cargo de técnico do Atlanta Falcons após três temporadas. Smith estava em Dubai a caminho das Maldivas para férias pós-temporada com sua esposa quando recebeu um telefonema de Tomlin perguntando se ele estaria interessado em uma entrevista para o emprego. Foi um acéfalo.

“É raro quando você tem um cara que esteve em uma posição, teve o sucesso que teve, é mais velho, já fez isso há mais tempo, alguém com quem você pode aprender e que realmente tem uma crença compartilhada”, disse Smith sobre trabalhar com Tomlin . “Então foi realmente um home run para mim. É engraçado como a vida funciona dessa maneira. As coisas não acontecem do seu jeito, e então uma porta se abre, e eu não poderia ter pedido uma situação melhor.”

E assim como Wilson, Smith nem sequer considerou se afastar do futebol depois de ser dispensado de suas funções em seu antigo time.

“Eu não acho que ninguém, você está bem ajustado [if you] fazer este trabalho, então talvez pergunte à minha esposa, não sei”, disse Smith com uma risada. “Não tenho idade suficiente para querer ficar de fora. Quero competir e, como disse, estou grato pelas oportunidades aqui.”