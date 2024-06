Novo time de Utah escolhe ‘Utah Hockey Club’ como nome temporário para a primeira temporada

O novo time da NHL baseado em Salt Lake City será conhecido como Utah Hockey Club em sua primeira temporada.

A franquia do Arizona Coyotes foi vendida aos proprietários do Utah Jazz, Smith Entertainment Group, em abril, com a venda finalmente encerrada na quinta-feira. Embora a propriedade intelectual dos Coyotes permaneça com o proprietário Alex Meruelo, Utah adquiriu a franquia, seus jogadores e seu departamento de operações de hóquei na venda. Começa a jogar na próxima temporada.

“Hoje é um dia monumental para o estado de Utah, pois encerramos oficialmente o estabelecimento de uma nova franquia da NHL”, disse Ryan Smith, governador do Utah Hockey Club e presidente do Smith Entertainment Group. “Tem sido incrível trabalhar com a NHL durante todo esse processo, fornecendo-nos orientação e apoio inestimáveis. Temos muito trabalho a fazer – o campo de treinamento começa em menos de 100 dias – e não poderíamos estar mais entusiasmados com o que está por vir. vir.”

A votação dos fãs para o nome oficial do time e mascote está em andamento. A próxima rodada de votação termina em 20 de junho, e haverá outra rodada além dessa. Os nomes que ainda estão em disputa são Mammoth, Yeti, Outlaws, Blizzard, Venom e Utah Hockey Club. Um nome será escolhido antes da temporada 2025-26.

“Utah Hockey Club” é um nome temporário, mas seu esquema de cores será o oficial da franquia daqui para frente.

O Utah Hockey Club terá camisetas que simplesmente dizem “Utah” na frente durante a temporada 2024-25. As cores da equipe são “preto rocha”, que “representa tanto a escuridão da noite nas montanhas quanto a rocha vulcânica do deserto de Utah”; “branco salgado”, que ilustra “tanto a neve dos picos de Utah quanto de nossas famosas salinas”; e “azul montanha”, que representa a história dos esportes de inverno do time e seu “céu limpo durante 230 dias do ano”.

A equipe começou a registrar nomes e logotipos relacionados ao Utah Hockey Club no início deste mês.

O uniforme do time será preto como pedra com “Utah” no peito em letras de escada. Ele contará com listras em branco sal e azul montanha em cada braço, na parte inferior da camisa e nas meias. O uniforme visitante do time será branco sal com “Utah” no peito na mesma inscrição da escada.

O Utah Hockey Club terá intencionalmente cores complementares à nova paleta de cores Utah Jazz lançada recentemente. A equipe trabalhou com a empresa de design Doubleday & Cartwright nessas camisetas e na marca oficial daqui para frente.

Os produtos oficiais do Utah Hockey Club estarão disponíveis para venda na festa do draft da equipe da NHL em 28 de junho.