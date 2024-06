Novo vídeo mostra as consequências do tiroteio fatal em Foolio, vítima esticada

TMZ. com

Confira os novos clipes logo após o tiroteio… a polícia assume o comando da cena enquanto os paramédicos correm para atender os supostamente feridos no tiroteio.

Confira a série de clipes… uma pessoa pode ser vista claramente com dor enquanto os paramédicos a levam do Holiday Inn em direção a uma ambulância. Polícia diz que outras três pessoas ficaram feridas o tiroteio que matou Folio – e espera-se que todos sobrevivam.

É fácil ver que muitos tiros foram disparados no local… basta olhar para o sedã preto parado em frente ao hotel – sua frente está completamente levantada devido ao que só podemos imaginar ter sido um tiroteio intenso.

Como dissemos a vocês… Julio Foolio – cujo nome verdadeiro é Charles Jones – foi baleado nas primeiras horas da manhã de domingo, de acordo com seu advogado Lewis Fusco, que diz que ele foi “supostamente emboscado” no estacionamento.

Foolio estava hospedado no Holiday Inn depois de ser expulso de seu Airbnb porque ultrapassou o limite de ocupação, de acordo com seu advogado… tudo apoiado por vídeos de mídia social que Foolio postou no início da noite mostrando sua equipe indo muito fundo.