Nuri Şahin substitui Terzić como técnico do Borussia Dortmund

Nuri Şahin foi confirmado como o novo treinador do Borussia Dortmund, anunciou o clube da Bundesliga em comunicado na sexta-feira.

O jogador de 35 anos assinou um contrato de três anos com o Signal Iduna Park e substitui Edin Terzić, que anunciou a sua demissão na quinta-feira.

Şahin fez 274 jogos pelo Dortmund como jogador em duas passagens e fez parte da equipa que conquistou o título da liga em 2011. O internacional turco, que se estreou pelo Dortmund aos 16 anos, também jogou pelo Real Madrid. , Liverpool e Werder Bremen antes de se aposentar do Antalyaspor, da Turquia, em 2021.

“É uma grande honra para mim ser treinador do Borussia Dortmund. Gostaria de agradecer a todos os membros da equipa de gestão do clube pela confiança que demonstraram em mim e estou extremamente ansioso pelo meu novo cargo no BVB. ” Şahin disse em um comunicado.

“Desde o primeiro dia faremos tudo o que pudermos e trabalharemos com energia e paixão para tornar este clube o maior sucesso possível.”

Nuri Şahin fez parte da equipa de bastidores do antigo treinador do Borussia Dortmund, Edin Terzić. Getty

Regressou a Dortmund na qualidade de treinador adjunto em Janeiro de 2024, após uma passagem de um ano e meio como treinador do Antalyaspor.

Şahin impressionou como treinador adjunto de Terzić e foi creditado por ter desempenhado um papel fundamental na caminhada do Dortmund até à final da Liga dos Campeões.

“Nuri Sahin ajudou-nos a chegar à final da UEFA Champions League na época passada. Ele tem experiência aqui como jogador e treinador adjunto para saber como funciona o BVB – e acima de tudo sabe como ter sucesso”, disse o director desportivo do Dortmund, Sebastian Kehl. disse.

“Com a sua autoridade e experiência naturais, ele tem um bom relacionamento com a nossa equipe e sabe no que precisamos trabalhar coletivamente. Nuri tem toda a nossa confiança e todo o nosso apoio.”