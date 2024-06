O advogado do divórcio sugere que Jennifer Lopez e Ben Affleck podem já ter assinado os papéis de separação

Jennifer Lopez e Ben Affleckum dos casais mais icônicos de Hollywood, pode estar caminhando para o divórcio, de acordo com rumores recentes. O casal, que ficou noivo em 2002 e depois se separou em 2004, reacendeu o romance quase duas décadas depois e se casou em 2022. No entanto, especulações sugerem que o casamento pode estar em ruínas.

Uma advogada de divórcio, Jacqueline Newman, da Berkman Bottger Newman & Schein LLP, opinou sobre a situação, afirmando que há indícios de que Lopez e Affleck podem já ter tomado medidas para terminar o casamento. Newman expressou seus pensamentos, dizendo: “Parece que eles estão tentando decepcionar o público facilmente, dando dicas sobre o fim do casamento, mas ainda não o anunciando oficialmente”.

Jennifer Lopez e Ben Affleck são pegos em plena discussão, vídeo revelaTikTok

As condições de vida do casal parecem refletir os rumores de tensão em seu relacionamento. Affleck está morando em um aluguel mensal de US$ 100.000, enquanto Lopez permanece em sua casa de US$ 60 milhões, que agora eles estão considerando vender. Além disso, foi relatado que Affleck busca orientação de sua ex-esposa, Jennifer Garner, alimentando ainda mais as especulações sobre o estado de seu casamento com Lopez.

Newman também sugeriu que, se o divórcio estiver realmente no horizonte, o processo legal pode não ser tão complicado devido à probabilidade de um acordo pré-nupcial e à duração relativamente curta do casamento. Ela afirmou: “A parte legal do divórcio será fácil, pois sem dúvida eles têm um acordo pré-nupcial rígido e foi um casamento de curto prazo”.

O status de relacionamento do casal gera especulações

Porém, apesar dessas especulações, é importante ressaltar que o casal não confirmou oficialmente nenhum desses rumores. O público continua ansioso por uma declaração oficial de Lopez e Affleck sobre a situação de seu relacionamento.

A incerteza em torno do casamento despertou amplo interesse e preocupação entre fãs e seguidores. Como Newman apontou: “É o tribunal da opinião pública que será o divórcio mais difícil”. Este sentimento sublinha o potencial escrutínio emocional e público que poderia acompanhar qualquer anúncio oficial de divórcio.

O desenrolar da situação entre Jennifer Lopez e Ben Affleck continua a cativar a atenção do público enquanto as pessoas aguardam novos desenvolvimentos e a potencial confirmação dos rumores em torno do seu casamento.