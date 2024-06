O analista da ESPN Dick Vitale anuncia diagnóstico de câncer

O analista de basquete universitário da ESPN, Dick Vitale, anunciou na sexta-feira que fará uma cirurgia para remover o câncer do pescoço.

Em uma postagem no X, Vitale disse que uma biópsia de um linfonodo em seu pescoço mostrou câncer.

Vitale disse que a cirurgia está marcada para terça-feira.

Meu relatório sobre a biópsia do linfonodo no meu pescoço chegou e é canceroso. Com todo o 🙏🙏🙏 que recebi e o apoio amoroso da minha família, amigos e @espn colegas vou vencer essa batalha.🙏🙏🙏 cirurgia na terça. será um sucesso. Obrigado por todas as orações. — Dick Vitale (@DickieV) 28 de junho de 2024

Este é o diagnóstico de câncer mais recente para Vitale, 85.

Em 2021, Vitale foi diagnosticado com linfoma, meses depois de ter passado por várias cirurgias para remover melanoma. Ele relatou seus tratamentos e recuperação nas redes sociais, postando fotos de consultas médicas e internações hospitalares enquanto emitia dicas motivacionais gravadas antes de ser colocado em repouso vocal. Em 2022, ele anunciou que estava livre do câncer. Vitale teve câncer nas cordas vocais no verão passado e passou por tratamento de radiação. Em novembro, ele anunciou que estava livre do câncer, mas teve que adiar o retorno às transmissões da ESPN.

Membro do Naismith Memorial Basketball Hall of Fame e do College Basketball Hall of Fame, Vitale está na ESPN desde 1979, ano em que a rede foi lançada. Ele convocou a primeira transmissão de basquete universitário da ESPN.