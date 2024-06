O apanhador Triple-A Payton Henry, atingido por backswing, sai do hospital

O apanhador Payton Henry, do Triple-A Buffalo Bisons, recebeu alta do hospital no sábado, um dia depois de ser atingido por um backswing de um batedor e ser carregado para fora do campo em uma maca.

Henry foi atingido na nuca pelo golpe do terceiro base do Syracuse Mets, Pablo Reyes, na sétima entrada de um jogo em Syracuse, Nova York. Ele imediatamente caiu no chão após o contato, e os treinadores esportivos cuidaram dele.

Escolhas dos editores

“Payton Henry recebeu alta do hospital e está bem enquanto continua descansando e se recuperando”, postaram os Bisons nas redes sociais.

“Queremos expressar nossa grande gratidão à organização Syracuse Mets e à equipe de apoio médico do Upstate University Hospital por sua assistência e apoio a Payton em seus momentos de necessidade”.

Os árbitros decidiram não continuar o jogo após a lesão.

Os Bisons disseram na noite de sexta-feira que Henry estava “alerta e respondendo adequadamente” em um hospital da região.

O Mets vencia por 4 a 2 no NBT Bank Stadium quando o jogo foi encerrado.

Henry foi escolhido pelos Milwaukee Brewers na sexta rodada do draft amador de 2016. Ele jogou na faculdade na BYU.

Os Bisons são afiliados Triple-A do Toronto Blue Jays.

Informações da Associated Press foram usadas neste relatório.