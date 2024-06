O apresentador de ‘Catch A Predator’, Chris Hansen, não tem certeza da eficácia da castração cirúrgica

TMZ. com

Conversamos com o apresentador de “To Catch a Predator” no início desta semana e perguntamos a ele sobre isso polêmico projeto de lei aprovado na Louisiana permitindo que os juízes imponham a castração cirúrgica a certas crianças predadoras… e ele nos diz que está bastante desconfiado de tudo isso.

Ele também não está convencido de que a proposta de lei de castração cirúrgica da Louisiana resistirá ao escrutínio do tribunal – e observe por si mesmo para ver os motivos.

Chris tem recomendações sobre outras maneiras pelas quais a sociedade pode lidar com os predadores sexuais – terapia e sentenças de prisão mais severas para manter os predadores fora das ruas servirão como melhores dissuasores, ele imagina.

Chris acrescenta que as pessoas entram em contato com ele depois de ouvir seu podcast – “Predadores que peguei com Chris Hansen” – dizendo que tiveram impulsos que nunca atenderam porque conseguem fazer terapia, então, aparentemente funciona para algumas pessoas.