O atacante do Wrexham, Steven Fletcher, estende contrato por um ano

Steven Fletcher permanecerá no Wrexham para a temporada 2024-25 na League One.

O Wrexham confirmou que o atacante Steven Fletcher assinou uma prorrogação de contrato e permanecerá no clube na temporada 2024-25.

Fletcher foi um membro importante do time do Wrexham que garantiu a promoção à League One na temporada passada, marcando oito gols em 34 jogos.

“Estou muito feliz por ter assinado mais um ano e estou realmente ansioso pela próxima temporada”, disse Fletcher em comunicado na terça-feira.

O jogador de 37 anos, que ingressou no Wrexham como agente livre em setembro passado, passou pela Premier League com Burnley, Wolves e Sunderland.

“Estamos satisfeitos que Steven tenha assinado novamente”, disse o técnico do Wrexham, Phil Parkinson.

“Ele desempenhou um papel fundamental dentro e fora de campo na temporada passada e estamos ansiosos para trabalhar com ele novamente em nossa campanha na League One.”