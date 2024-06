O atacante novato do Sparks, Cameron Brink, sofre ruptura do ligamento cruzado anterior

O atacante do Los Angeles Sparks, Cameron Brink, sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo durante o jogo de terça-feira contra o Connecticut Sun, anunciou o time na quarta-feira.

Brink, a segunda escolha no draft da WNBA de 2024, pareceu escorregar enquanto dirigia para a cesta na Mohegan Sun Arena no primeiro quarto da derrota do Sparks por 79-70. Ela teve que ser ajudada a sair da quadra após sofrer a lesão.

Uma vez na linha lateral, ela mancou em direção ao vestiário, mas foi forçada a parar por causa da dor. Dois funcionários do Sparks levantaram Brink do chão e a levaram para o vestiário.

Ela começou todos os jogos desta temporada pelo Sparks e entrou na terça-feira com média de 8,1 pontos, 5,7 rebotes e 2,5 bloqueios. Sua média de bloqueios está empatada em segundo lugar na WNBA com a estrela do Las Vegas Aces, A’ja Wilson.

Brink, que ganhou um campeonato nacional com Stanford em 2021, está na equipe feminina 3×3 dos EUA, composta por quatro membros, para as Olimpíadas de Paris.

O Sparks (4-11) vai a Nova York para disputar duas partidas contra o Liberty na quinta e no sábado.

Michael Voepel da ESPN e The Associated Press contribuíram para este relatório.