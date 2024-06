O ator de ‘Sandlot’ Tom Guiry é preso por jogar halteres no para-brisa do carro

TMZ. com

Estrela de “Sandlot” Tom Guiry que interpretou Smalls no filme, foi preso por dar um golpe… mas os policiais dizem que ele não acertou o alvo com uma bola de beisebol, ele usou um haltere!!!

O TMZ obteve o vídeo do suposto incidente… e parece mostrar Tom jogando um peso enorme no para-brisa de um carro, quebrando-o completamente.

O gabinete do xerife do condado de Horry disse ao TMZ … Tom foi preso em 2 de junho depois que os policiais responderam a uma chamada de perturbação e o encontraram no meio da rua.