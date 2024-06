O Brasil pode se vingar da Colômbia na Copa América?

A Colômbia já garantiu sua vaga nas quartas de final da Copa América e, salvo um desastre matemático, o Brasil também estará entre as oitavas de final. Mas isso não significa que o encontro de terça-feira entre estas duas partes será um amistoso glorificado. Há muito em jogo.

Primeiro, há o desejo por um jogo mais fácil na próxima rodada. O vencedor do grupo quase certamente evitará o Uruguai nas quartas de final. A Colômbia liderará o Grupo D com um empate, enquanto o Brasil precisa vencer.

Depois, há a rivalidade que às vezes pode se transformar em confrontos entre Brasil e Colômbia. Dez anos se passaram desde as quartas de final da Copa do Mundo em Fortaleza. Tudo terminou em lágrimas, com Neymar, vítima de uma falta cruel, expulso da competição. Mas foi o Brasil quem começou a batalha, com tentativas grosseiras de intimidar James Rodríguez, então o prodígio explosivo, agora a velha e sábia coruja do lado colombiano. A partida deixou um gosto desagradável na boca de todos e a amargura irrompeu em alguns dos encontros subsequentes.

Provavelmente o mais importante é a luta pelo prestígio e pela supremacia. O técnico brasileiro Dorival Junior homenageou a rápida ascensão da atual seleção colombiana e colocou-a, junto com Argentina e Uruguai, entre os três primeiros do continente.

“Talvez esta seja a primeira Copa América em que não entramos como favoritos”, disse ele. “Essa é a realidade. Temos que enfrentar os resultados recentes.”

Mas, como ele bem sabe, a hierarquia voltará ao normal se o Brasil emergir com o troféu no dia 14 de julho.

O prestígio, ele disse, “será recuperado com o trabalho que estamos fazendo”.

Na terça-feira, em Santa Clara, ele vai querer esclarecer que a oscilação do Brasil chegou ao fim. Sua tarefa, então, é derrotar um time que não perdeu desde a derrota para a Argentina em 1º de fevereiro de 2022. A Colômbia encerrou sua tentativa fracassada de chegar ao Catar com duas partidas sem perder, uma delas sob o comando de um técnico interino – e o 22 subsequentes (17 vitórias e cinco empates) sob o comando de Nestor Lorenzo.

A longa sequência invicta não é coincidência. A Colômbia mostra as marcas de um time bem treinado. Como uma unidade coletiva, eles sabem quando e onde no campo pressionar o adversário — seja recuando com as linhas defensiva e de meio-campo próximas, ou caçando como um grupo mais acima no campo.

Com a posse de bola, podem trabalhar o estilo de passe curto tão familiar aos tradicionais torcedores do futebol colombiano. Mas eles também podem ser longos e diretos. O principal alvo é Luis Díaz, do Liverpool, na esquerda. E a entrada de Jhon Cordoba na vitória de sexta-feira por 3 a 0 sobre a Costa Rica deu ao time mais um alvo atlético para usar do outro lado do campo, ampliando a defesa adversária e criando espaço para os passes de Rodríguez.

Uma década depois de sua estreia na Copa do Mundo, o número 10 da Colômbia terá algo a provar na terça-feira. Rodríguez está no Brasil há quase um ano, mas uma sucessão de treinadores no São Paulo encontrou pouca utilidade para ele. Um homem esquecido, ele jogou 10 minutos de futebol de clube nas últimas 10 semanas.

Com a seleção nacional, porém, ele é vital para a causa. Lorenzo construiu uma estrutura que, numa equipa altamente estruturada, permite a Rodríguez vaguear, para encontrar espaços que possa usar como base para o seu alcance de passes. A precisão de suas bolas paradas também é importante. A Colômbia pode lutar para marcar gols – perdeu o Catar depois de uma série surpreendente de sete jogos sem marcar. Falta-lhes um centroavante de primeira classe. Mas é uma equipe fisicamente imponente e que carrega uma ameaça aérea. Rodríguez é uma linha de abastecimento em cobranças de falta e escanteios, bem como em jogo aberto.

Díaz foi o herói quando os lados se encontraram pela última vez. Em novembro, poucos dias depois de seu pai ter sido libertado pelos sequestradores, Díaz comemorou em Barranquilla, a cidade onde sua carreira começou, marcando os dois gols na vitória da Colômbia por 2 a 1, a primeira sobre o Brasil nas eliminatórias da Copa do Mundo.

Então treinado por Fernando Diniz, o Brasil era uma ralé, e a Colômbia os massacrou durante a maior parte da noite. Mas o Brasil assumiu a liderança no início, e houve momentos durante o resto da partida em que, contra o andamento do jogo, eles tiveram mais chances.

A velocidade e o talento dos alas brasileiros causaram muitos problemas – e certamente o farão novamente na terça-feira. O lateral-direito colombiano Daniel Muñoz é rápido. Mas ele não é o maior defensor natural e precisará de ajuda para conter o desenfreado Vinícius Júnior. O lateral-esquerdo colombiano Johan Mojica, por sua vez, teve problemas no passado com o brasileiro Raphinha. Mojica é relativamente alto para a posição e pode ser pego desequilibrado.

Poderia haver motivos para a convocação de Deiver Machado como lateral-esquerdo, uma figura mais ágil que perdeu grande parte da temporada passada devido a lesão. Mas quem jogar terá uma noite difícil contra Raphinha ou Sávio.

Todos no campo em Santa Clara estão em uma noite de testes. Até agora na Copa, Brasil e Colômbia enfrentaram Paraguai e Costa Rica. Eles encontrarão um ao outro um salto significativo em qualidade. Haverá muita competição saudável nas arquibancadas, entre os devotados fãs viajantes da Colômbia e a massa de torcedores do Brasil. E a fase de grupos da Copa deve chegar a um clímax memorável na grama da Califórnia.