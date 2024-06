O cantor dos quatro melhores, Alexander Morris, processa hospital por discriminação racial

Um dos cantores do Four Tops está processando um hospital por discriminação racial – alegando que funcionários brancos o enviaram para um exame psicológico porque não acreditavam que ele fosse famoso.

Alexandre Morris – que se juntou à banda em 2019 como vocalista – entrou com uma ação contra o Ascension Macomb Oakland Hospital de Michigan … explicando que foi levado às pressas de ambulância em abril passado com dores no peito e dificuldade para respirar, e quando chegou lá disse a uma enfermeira e a um segurança que era membro da famosa banda da Motown.

Nos documentos, obtidos pelo TMZ, AM diz que queria que a equipe do hospital soubesse que ele era famoso por causa de preocupações de segurança com perseguidores e fãs… mas ele diz que um segurança branco e um médico branco do pronto-socorro não acreditavam que ele era famoso e percebeu que ele estava mentalmente doente.

Pior ainda, segundo ele, pediram um exame psicológico em vez de tratar seus claros sintomas de sofrimento cardíaco.

No processo, Alexander afirma que perguntou se poderia provar seu status de celebridade mostrando sua identificação, mas diz que um segurança branco ordenou que ele “sentasse sua bunda negra”.

Alexander diz que foi retirado do oxigênio e colocado em uma jaqueta de contenção… e só foi liberado das restrições depois de 90 minutos, quando finalmente conseguiu mostrar a uma enfermeira um vídeo dele se apresentando com os Four Tops no Grammy.

Em vez de receber atendimento de emergência, Alexander afirma que recebeu um padrão de atendimento inferior com base em sua raça.

Assim que o hospital descobriu quem era Alexander, ele afirma que foi diagnosticado com um problema cardíaco que pode exigir um transplante de coração, além de pneumonia… e diz que sofreu três convulsões durante sua hospitalização.

E, veja só… Alexander afirma que o hospital lhe ofereceu um vale-presente de supermercado de US$ 25 “como um pedido de desculpas pela desumanização e discriminação que ele enfrentou nas mãos do hospital”. Ele diz que se recusou a aceitar o vale-presente.

Alexander vai atrás do hospital por danos. Curiosamente, ele vem fazendo essas afirmações publicamente há algum tempo – dando entrevistas localmente… agora, ele está oficializando isso no tribunal.