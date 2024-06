O capitão relâmpago Stamkos rumou para a agência gratuita na segunda-feira

É improvável que o Tampa Bay Lightning e o veterano pivô Steven Stamkos cheguem a um acordo sobre um novo contrato antes do início da agência livre da NHL.

Stamkos, capitão do time desde março de 2014, se tornará um agente livre irrestrito na segunda-feira ao meio-dia (horário do leste dos EUA) se os dois lados permanecerem sem acordo.

“Se tivéssemos chegado a um acordo neste momento, teríamos prazer em enviar um comunicado à imprensa anunciando esse acordo”, disse o gerente geral da Lightning, Julien BriseBois. “Portanto, no momento em que estamos aqui, ainda não conseguimos chegar a um acordo. Não sei se conseguiremos chegar a um acordo.

“Mas nos encontramos com os agentes de Steven novamente ontem. Ambos os lados ainda estão interessados ​​em fechar um acordo, mas não conseguimos concordar com termos que sejam satisfatórios para ambos os lados.”

O agente de Stamkos, Don Meehan, não parece otimista de que um acordo será alcançado antes do prazo. “Ele será um agente livre em 1º de julho”, disse Meehan à Sportsnet.

Os dois lados não conseguiram chegar a um acordo antes da temporada 2023-24, o que decepcionou Stamkos, disse ele.

Stamkos, 34, foi a seleção geral nº 1 do draft da NHL de 2008 e passou 16 temporadas no Lightning.

Ele é o líder de todos os tempos do clube com 555 gols, 1.137 pontos e 1.082 jogos. Ele ganhou duas Copas Stanley (2020, 2021) com a franquia e marcou 50 gols e 51 assistências em 128 jogos dos playoffs.

Na temporada passada, Stamkos marcou 40 gols e 41 assistências em 79 jogos. Foi a sétima vez que ele marcou 40 ou mais gols. Sete vezes All-Star, Stamkos também foi o autor de seu primeiro jogo de quatro gols na carreira em dezembro passado.

Mas agora há uma grande chance de Stamkos sair.

“Neste momento, é prematuro começar a responder a esse tipo de perguntas”, disse BriseBois. “Se chegarmos a esse ponto, abordaremos o assunto naquele momento.”

Stamkos quase se tornou um agente livre em 2016, antes de assinar um contrato de oito anos e US$ 68 milhões, pouco antes do início da agência livre.

Saindo daquele acordo que levou a um impacto de US$ 8,5 milhões no teto salarial, Stamkos será facilmente um dos maiores headliners na próxima semana. Embora tenham perdido na Rodada 1 para o rival estadual Florida Panthers em maio, o Lightning, em uma série de cinco jogos, viu o melhor de Stamkos, que terminou com cinco gols e seis pontos.

O Lightning também está esperançoso de trabalhar em uma extensão de contrato com o defensor Victor Hedman, que tem uma temporada restante em um contrato de oito anos e US$ 63 milhões. Hedman, 33, teve 13 gols e 76 pontos em 78 jogos nesta temporada, seu 15º com o clube.

“Tivemos discussões com os agentes de Victor sobre uma extensão”, disse BriseBois. “No caso dele, temos mais pista antes de fecharmos um acordo, pois ele ainda tem um ano restante em seu acordo atual. Dito isso, o plano continua sendo estar em posição de anunciar um acordo sobre um novo contrato para Victor nos próximos dias.”