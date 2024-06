O CEO da Academia de Gravação, Harvey Mason Jr. Diz que ‘Not Like Us’ Diss é elegível para o Grammy

Kendrick Lamar “Not Like Us” de é uma das faixas mais quentes do planeta, e o CEO da Recording Academy Harvey Mason Jr. diz que uma faixa dissimulada que ganha um Grammy pode não ser convencional… mas agora é definitivamente possível!

TMZ Hip Hop conversou com o czar do Grammy na segunda-feira no LAX, onde ele nos disse que está sentindo a avalanche cultural de “Not Like Us”, assim como todo mundo.