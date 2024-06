O chefe de San Diego, Stoney, critica a NWSL por cronograma ‘inaceitável’

A técnica do San Diego Wave FC, Casey Stoney, mais uma vez criticou a programação da Liga Nacional de Futebol Feminino no sábado, chamando o trecho de três jogos de seu time nesta semana de “inaceitável” após um empate em 0 a 0 em Houston, onde a temperatura no início do jogo era de 91 graus Fahrenheit.

San Diego jogou fora para o Washington Spirit em 15 de junho, em Washington, DC, e depois viajou para enfrentar o NJ/NY Gotham FC na quarta-feira, antes de terminar a viagem em Houston, no sábado.

“Acho que é extremamente injusto com os jogadores”, disse Stoney após a partida de sábado. “Acho que para o bem-estar dos jogadores, pedir-nos para irmos embora para Washington, [Gotham] fora e vir para Houston em junho, dois dias depois de termos disputado o jogo anterior, é inaceitável. Em termos de agendamento, isso não deveria acontecer.”

A NWSL fez esforços significativos para reduzir os jogos no meio da semana nos últimos dois anos, mas cada equipe tem pelo menos um jogo no meio da semana entre os jogos do fim de semana nesta temporada.

Esta semana de três jogos para San Diego e Gotham foi produto do sucesso das equipes na temporada passada. The Wave venceu o 2023 NWSL Shield e enfrentou Gotham, o vencedor do campeonato NWSL de 2023, na Challenge Cup deste ano. A NWSL criou o novo formato para imitar outros jogos de abertura da temporada no exterior, como o Community Shield da Inglaterra.

A técnica do San Diego Wave, Casey Stoney, mais uma vez desabafou suas frustrações com o cronograma da NWSL. Ira L. Black – Corbis/Getty Images

Stoney disse que sente que o Wave foi “punido” por seu sucesso porque Gotham sediou a partida da Challenge Cup em março (que San Diego venceu). Como o jogo foi disputado no fim de semana de abertura da temporada regular, San Diego e Gotham precisaram compensar o jogo da temporada regular na noite de quarta-feira passada em Nova Jersey.

Stoney destacou no sábado que todas as outras ligas disputam esse tipo de competição na semana anterior ao início da temporada regular.

“Não há razão”, disse ela. “Porque nesta liga não trabalhamos com previsão, para ser honesto.”

Stoney, que foi nomeado Treinador do Ano da NWSL em 2022 na temporada de expansão de San Diego, já criticou as operações e o cronograma da liga.

Ela não está sozinha; A técnica do Seattle Reign FC, Laura Harvey, apontou falhas nas viagens de sua equipe e na carga horária no início da temporada, antes do confronto com o Portland Thorns. O técnico do Gotham, Juan Carlos Amorós, tem sido crítico ao longo desta temporada na colocação da Concacaf W Gold Cup durante a pré-temporada da NWSL.

A NWSL historicamente tem lutado com problemas de agendamento. Até recentemente, a liga disputava intervalos internacionais e, até este ano, grandes torneios internacionais.

A NWSL fará uma pausa de seis semanas na temporada para as Olimpíadas neste verão, mas ainda disputará um novo torneio amistoso com os clubes da Liga MX Femenil durante esse período.

A pegada do calendário da liga é uma questão maior e contínua. Jogar durante o verão em certos climas, como Houston, pode ser insuportável, especialmente durante um descanso curto.

No sábado, a NWSL anunciou que o jogo em casa de Gotham contra o Spirit no domingo foi adiado para o início da noite devido a uma onda de calor contínua no Nordeste. Inverter o calendário da NWSL para jogar durante o inverno apresenta outros desafios em vários mercados do norte da NWSL.

As frustrações de Stoney decorrem da semana de três jogos, algo que todas as equipes enfrentaram nesta temporada com diferentes níveis de viagens.

“O que temos que considerar em tudo isso são os jogadores, sua saúde, seu corpo, sua mente e o que os submetemos”, disse Stoney.

“As viagens são brutais nesta liga. As condições são brutais nesta liga. Poderia ter sido melhor. Não havia necessidade disso. Apenas previsão e planejamento, agendamento. Não acho que seja ciência de foguetes, para ser honesto.”

Com o empate de sábado, San Diego está sem vitórias há sete jogos, com sua última vitória contra o Utah Royals em 8 de maio.

“Estou extremamente orgulhoso dos meus jogadores esta noite”, acrescentou Stoney. “Eles fizeram uma mudança absoluta. Estava muito quente lá fora.

“Eles controlaram o jogo até os últimos 10 minutos, quando concedemos alguns lances de bola parada… Grande crédito para os meus jogadores esta noite. Mudança absoluta esta noite nestas condições, com 48 horas.” [rest], viagem. Se vencermos no final, será um desempenho incrível.

“Estamos desapontados por não termos conseguido três pontos, estamos desapontados por termos conquistado apenas dois pontos nestes jogos, mas é um pedido enorme para nós e não deveria acontecer.”