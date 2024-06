O corretor de imóveis famoso Josh Altman diz que Ben e J Lo sofrerão prejuízo na venda de uma casa

Conversamos com o corretor de imóveis famoso – que representou muitas estrelas em sua carreira – em Los Angeles na quarta-feira, onde ele nos contou por que achava o preço alto do berço, que eles estão tentando vender discretamente, é realmente perfeito… entrar no âmago da questão conosco.

Confira … JA diz que está muito familiarizado com a propriedade deles e acha que eles a compraram por US $ 60 milhões quando a compraram no ano passado – mas por causa do novo imposto sobre mansões em Cali, sem mencionar a comissão que eles ‘ terei que pagar… eles já estão no buraco com cerca de US$ 6 milhões.