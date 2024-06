O criador do holograma de celebridades, Alki David, recebeu um veredicto de agressão sexual de US$ 900 milhões

Alki David – o magnata que criou a famosa Tupac dar Michael Jackson hologramas – sofreu uma grande perda no tribunal… porque um júri o acertou com um veredicto enorme de 9 dígitos em um processo de agressão sexual.

Um júri formado por colegas de Alki decidiu que ele deveria pagar a Jane Doe que o processou US$ 900 milhões em indenização… pelo menos de acordo com um relatório no LA Times – que cita os advogados do Doe como anunciando o julgamento.