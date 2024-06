O debate sobre Donald Trump e Joe Biden Fart estourou nas redes sociais

Há um debate acalorado nas redes sociais após o Biden – Trunfo debate esta semana – e tem a ver com quem supostamente cortou o queijo no palco.

Como todos sabem, Donald Trump enfrentou o seu rival democrata e atual comandante-em-chefe, Joe Biden, no seu primeiro debate de 2024 em Atlanta, Geórgia.

Durante a sessão de perguntas e respostas de quinta-feira com apresentadores da CNN Jake Tapper dar Dana BashTrump estava em um pódio falando sobre as tarifas que impôs à China enquanto era presidente e como Joe não as removeria devido ao influxo de dinheiro para os EUA depois que Donald deixou o cargo.