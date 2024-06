O declínio da capacidade de Ronaldo pode prejudicar Portugal na Euro 2024

DORTMUND, Alemanha – Cristiano Ronaldo ainda é o rei das selfies, mesmo aos 39 anos, 20 anos depois de ter participado no seu primeiro grande torneio por Portugal. Mas é provavelmente um sinal da diminuição da sua influência na selecção nacional o facto de ter registado mais tentativas de selfies de adeptos em busca de fotografias do que contribuições significativas para o seu país durante a vitória de sábado por 3-0 sobre a Turquia.

Seis adeptos – quatro durante o jogo do Grupo F em Dortmund e dois enquanto os jogadores saíam do relvado – correram para o relvado com a única intenção de tirar uma fotografia com Ronaldo, numa clara violação da segurança do Euro 2024. O ex-atacante do Real Madrid e do Manchester United é uma estrela tão global que não é surpresa que torcedores, jovens e velhos, estejam preparados para correr o risco de serem expulsos de um estádio apenas para tirar uma breve foto com ele.

Mas Ronaldo está na Alemanha para jogar futebol, para ajudar a inspirar Portugal a conquistar o segundo título europeu em três torneios, e a dura realidade é que os seus poderes estão em declínio. As selfies podem acabar sendo uma distração em seu desempenho contra a Turquia, mas ninguém pode escapar da verdade para sempre, e Ronaldo, que já foi o homem que carregou as esperanças de uma nação, pode agora acabar atrapalhando seu time se eles progredirem para as últimas etapas.

Escolhas dos editores 2 Relacionado

Ronaldo acrescentou mais um capítulo ao seu incrível livro de recordes ao registrar a oitava assistência na Euro ao ajudar Bruno Fernandes para o terceiro gol de Portugal. Ele agora divide o recorde com Karel Poborsky, ex-meio-campista tcheco, de assistências em Campeonatos Europeus.

Mas com estatísticas você pode dar e tirar. O marco de assistências é positivo – o negativo é que o jogo de sábado marcou o sexto jogo consecutivo em um grande torneio em que Ronaldo não conseguiu marcar, sua mais longa seca de gols em Copas do Mundo e Euros.

O facto de Ronaldo estar a jogar no Euro 2024 é uma prova notável do seu talento, preparação física e dedicação. Seu primeiro torneio foi a Euro 2004, quando entrou em cena com outra sensação adolescente da Inglaterra chamada Wayne Rooney.

O último grande torneio de Rooney foi o Euro 2016, e ele já estava em declínio a essa altura. Desde então, Rooney, outro ex-atacante do Manchester United, assumiu quatro cargos gerenciais e agora está sentado no sofá dos especialistas da Euro 2024. Em contraste, Ronaldo passou os últimos oito anos ganhando troféus e quebrando todos os tipos de recordes, por isso a sua contribuição para o jogo nunca pode ser subestimada.

Mas todo jogador, por melhor que seja, começa a declinar em algum momento, e Ronaldo agora é esse cara. Ele não se move tão livremente agora, e seus passos antes rápidos tornaram-se mais previsíveis para os defensores lerem.

No Euro 2024, Cristiano Ronaldo não se parecia com o jogador que costumava ser e Portugal pode ter de reconsiderar o seu papel. PATRÍCIA DE MELO MOREIRA/AFP via Getty Images

Até a assistência para Fernandes aos 56 minutos, quando ele desinteressadamente encaixou a bola para o meio-campista do Manchester United, apesar de ter uma visão clara do gol, foi um sinal de sua transformação em um jogador que sabe que agora há companheiros mais influentes ao seu lado.

No seu auge, Ronaldo nem sequer teria pensado em desperdiçar uma oportunidade de marcar, mas o seleccionador de Portugal, Roberto Martinez, que resistiu aos apelos para olhar para o futuro usando Ronaldo com mais moderação, disse que a assistência foi uma marca da sua qualidade.

“Vimos algo espetacular de Cristiano”, disse Martinez. “Ter ele, um goleador incondicional, passando a bola para a assistência. Foi um momento puro do futebol português que deveria ser mostrado em todas as academias do futebol mundial. significa mais do que marcar qualquer gol.”

Há uma verdade nos comentários de Martinez, mas o que elevou Ronaldo muito além dos seus contemporâneos – Lionel Messi à parte – foi o seu olhar implacável para o golo e a sua determinação em aproveitar mesmo as mais pequenas oportunidades. É por isso que ele marcou tantos gols.

Mas ele não marca há 180 minutos na Euro 2024 e não parece perto de fazê-lo. Seus gols esperados, ou xG, após esses dois jogos são de apenas 1,11, então ele também não está em muitas posições para marcar.

Houve um elemento cómico no primeiro golo de Portugal, quando Ronaldo caiu na frente da baliza ao tentar chegar a um cruzamento de Nuno Mendes. Depois de Ronaldo tropeçar, Bernardo Silva seguiu atrás dele e marcou seu primeiro gol em um grande torneio para dar a liderança a Portugal.

Euro 2024: Características e reação Mantenha-se atualizado com todos os resultados, cobertura de notícias e histórias sobre os maiores nomes e times da Alemanha à medida que o torneio avança. Euro 2024

Ronaldo também esteve indirectamente envolvido no segundo golo de Portugal, quando a sua incapacidade de correr para o passe de João Cancelo levou o defesa turco Samat Akaydin a avaliar mal o seu passe para o guarda-redes Altay Bayandir, que errou a bola e viu o pesado passe para trás de Akaydin rolar para a rede . Esse golo calamitoso tornou o jogo seguro para Portugal e também confirmou a sua posição como vencedor do Grupo F, mas o passe de Ronaldo para Fernandes no início da segunda parte selou a vitória.

Portugal é uma equipa que pode vencer o Euro 2024. Têm muito talento em todas as áreas do campo, mas Ronaldo já não é o jogador que era e é difícil imaginá-lo a preocupar as defesas de Espanha, Alemanha ou França em o final agudo do torneio.

“É importante compreender o que um jogador traz”, disse Martinez antes do jogo com a Turquia, ao defender a sua decisão de contratar Ronaldo. “Cristiano traz experiência, traz oportunidades de gol, uma forma de abrir espaços.

“Ele está na seleção porque merece estar aqui, basta ver o que ele fez e o que fez nas últimas competições”.

A história de Ronaldo é indiscutível, mas no aqui e agora, Portugal poderá finalmente precisar de olhar para o futuro.