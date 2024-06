O ex de Jordon Hudson, de 64 anos, a defende em meio ao romance de Bill Belichick

Jordan HudsonO ex-amante de 64 anos está correndo em sua defesa… detonando os odiadores que a acusaram de ser uma garimpeira por seu romance com Bill Belichick – enquanto a elogiava como “sábia além de sua idade”.

Josué L. Zuckerman – um empresário – conta TMZ Esportes … ele conheceu Hudson há vários anos e, depois de se unirem em psicologia, filosofia e natureza, eles se tornaram românticos.

Os dois ficaram intermitentes por um tempo – mas encerraram o namoro pouco antes de Hudson se juntar a Belichick.

Ele ainda permaneceu amigo da líder de torcida de 23 anos durante seu tempo com o futuro membro do Hall da Fama… e ele disse em um comunicado para nós esta semana que ficou chocado com algumas das coisas negativas que foram ditas sobre ele ex on-line.

“Tenho recebido ligações de todas as estações de notícias sobre meu relacionamento com Jordon Hudson”, disse ele. “Estive envolvido com Jordon de forma platônica e romântica e considero-a uma boa amiga. Sinto-me mal por ela ter sido apanhada neste turbilhão.”

Ele continuou: “Sou ex-proprietário de uma empresa na área de saúde – discutimos regularmente negócios e compartilhamos interesse em psicologia, filosofia e, o mais importante, nosso amor pela natureza”.

“Ela é sábia além da idade, muito mais do que qualquer pessoa de 20 e poucos anos que já conheci na vida. A narrativa sobre sua personagem não é justa com ela.”

Zuckerman implorou a todos que ficassem fora dos negócios dela e de Belichick … acrescentando: “Para ser honesto, gostaria que esses trolls e paparazzi da Internet a deixassem em paz – e todos os outros em paz – e os deixassem viver suas vidas.”

Contamos a história… Hudson conheceu Belichick, de 72 anos, em uma viagem de avião em 2021 – e depois de permanecer amigo após o voo – eles começaram a namorar em 2022.



Eles mantiveram seu relacionamento privado por um longo período de tempo – embora certamente tenham chegado aos olhos do público recentemente.

Há apenas algumas semanas, eles foram vistos na Croácia… e no início deste mês, foram vistos em Tom BradyCerimônia de posse do Patriots Hall of Fame.

E, poucos dias atrás, um fã com olhos de águia os pegou em Connecticut tomando café.