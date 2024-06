O ex-Hells Angels Prez alerta os fãs de ‘motociclistas’ para terem cuidado com a maneira como se vestem

Uma lenda do motociclista fora da lei está comentando sobre o novo drama de ação do clube de motociclismo “The Bikeriders” … dizendo que as pessoas ganharão vida depois de ver o filme, mas é melhor que ganhem suas listras da maneira certa.

Nós conversamos com George Christie – um ex-presidente dos Hells Angels do capítulo Ventura do infame clube de motociclismo – e ele sabe que muitos rapazes e moças vão querer ingressar em clubes de grandes nomes depois de assistir ao longa-metragem… especialmente porque a América é obcecada por bandidos cultura.



Mas, se eles não se juntarem a um clube e apenas tentarem usar um emblema dos Hell’s Angels… George diz que eles podem encontrar grandes problemas – desde uma “boa mastigação até um bom chute na bunda”.

Ele diz que algumas pessoas estão vendendo as cores dos Hells Angels on-line atualmente… e as pessoas que compram nem sempre sabem no que estão se metendo – especialmente com o infame patch de diamante que ele nos mostra.

Se você não sabe, ‘Bikeriders’ segue um capítulo dos Vândalos – um clube de motociclismo do meio-oeste – enquanto eles passam de simplesmente andar por aí como um grupo a abraçar totalmente um estilo de vida fora da lei.

O filme conta com um elenco de estrelas… incluindo Austin Mordomo, Tom Hardy, Norman Reedus, Jodie Comer, Mike Fais dar Michael Shannon — entre outros.



É baseado em uma história real… e George diz que até conhecia pessoalmente o personagem que Reedus interpreta, Funny Sonny, e diz que Norm acertou em cheio.

Aliás… tivemos que perguntar a Christie como ele se sentia por Shannon não ter aprendido a andar de bicicleta para o filme – e George tem uma oferta para o duas vezes indicado ao Oscar. Ouça você mesmo.