O ex-jogador da NBA Darius Morris morreu de doença cardíaca causada por uso de drogas e álcool

A causa da morte do ex-jogador da NBA Dario Morris acaba de ser revelado… as doenças cardíacas são as assassinas, com o uso de drogas e álcool desempenhando um grande papel.

A causa oficial da morte de Darius é doença arterial coronariana… de acordo com o médico legista do condado de Los Angeles.

De acordo com o resumo da investigação de óbito do ME, obtido por TMZ Esporteso uso de drogas e álcool foi um fator significativo na morte de Darius… especificamente, os efeitos da cocaína, hidrocodona e etanol.

A morte do ex-guarda do Los Angeles Lakers está sendo considerada acidental.

Como informamos… Dario foi encontrado morto em uma casa na área de Los Angeles em 2 de maio… o relatório do ME diz que ele foi examinado no dia seguinte e ainda tinha álcool, cocaína e hidrocodona em seu sistema.

O relatório do ME acrescenta… não foram encontradas drogas no local e o corpo de Darius estava em decomposição quando foi encontrado… com um odor desagradável vindo de seu cadáver. A última notícia de que ele estava vivo foi em 22 de abril, quando sua mãe disse que ele disse a ela que estava se sentindo mal e apresentando sintomas semelhantes aos da gripe.

Darius, que jogou 4 temporadas na NBA com o Lakers, 76ers, Clippers, Grizzlies e Nets antes de ir para o exterior, tinha apenas 33 anos.