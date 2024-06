O ex-QB Shaun King critica Aaron Rodgers, chamando-o de “o QB mais egoísta de sua geração”

Ta saga contínua do Jatos de Nova YorkA ausência do veterano QB no minicamp continua a atrair críticas de ex-jogadores e analistas. Em uma entrevista recente no YouTube, o ex-QB dos Buccaneers Shaun Rei não se conteve, criticando o QB dos Jets Aaron Rodgers e chamando-o de QB mais egoísta de sua geração. Os sentimentos de King foram ecoados pelos analistas da NFL Chris Broussard e Nick Wright em seu programa First Things First onde eles também criticaram o A-Rod por pular OTAs.

Shaun King reconheceu o talento excepcional de Rodgers, descrevendo-o como “um dos arremessadores mais talentosos do futebol”, mas também destacou uma tendência preocupante de priorizar os objetivos individuais em detrimento do comprometimento da equipe.

Aaron Rodgers criticado pela NFL Network por considerar a campanha para vice-presidente

King culpou Rodgers por pular o minicamp apesar de estar ciente da programação, enfatizando que a sua ausência enfraquece a posição do HC Robert Saleh e poderia potencialmente atrapalhar o progresso do recebedor novato Garrett Wilson e de outros jogadores jovens.

Expressando sua decepção com a alegada falta de liderança de Rodgers, King enfatizou: “Como você entende os Jets e sua situação? Ele está ignorando práticas obrigatórias, como… na minha opinião, Rodgers é o mais egoísta e egocêntrico QB!”

Ausência de Rodgers alimenta críticas de ex-jogadores

O analista Wright também entrou na conversa, acusando o quatro vezes MVP de ser um “falso” por pular o minicamp exigido e questionar as prioridades de Rodgers. Tanto Wright quanto Broussard rotularam A-Rod de “egoísta” e “ridículo” por suas ações, acrescentando lenha ao fogo das críticas da mídia.

A tempestade da mídia sobre a ausência de Rodgers tem sido implacável, mas os Jets parecem não se incomodar com isso. A razão por trás da ausência de Rodgers foi supostamente um compromisso pessoal pré-existente que a equipe considerou “injustificado”, apesar de ter sido comunicado à equipe com antecedência. Embora HC Robert Saleh tenha minimizado a ausência e os companheiros de equipe continuassem apoiando, as críticas de analistas e talk shows continuaram a aumentar.

Em resposta às críticas contínuas, Rodgers ainda não abordou publicamente a situação. Resta saber como esta controvérsia impactará a dinâmica da equipe e a posição de Rodgers dentro da organização. À medida que a entressafra da NFL avança, todos os olhos estarão voltados para o desenrolar dessa situação e se Rodgers será capaz de consertar a ruptura causada por sua ausência.