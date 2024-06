O filho de Diddy, Justin Combs, processou por falta de pagamentos da Bentley

Diddyfilho Justin Pentes está enfrentando uma ação judicial por falta de pagamento do carro de seu Bentley Bentayga V8 2022, mas parece que a situação pode ter sido causada por uma confusão de faturamento. De acordo com documentos judiciais obtidos pela In Touch, uma empresa chamada Porsche Leasing LTD processou Justin Dior Combs e seu JDC Holdings Group.

O processo afirma que Justin entrou em um aluguel para o Bentley em janeiro de 2022, concordando em fazer 42 pagamentos de US$ 3.365,23 cada. No entanto, o problema surgiu quando ele não efetuou o pagamento devido em 20 de dezembro de 2023, levando ao inadimplemento do acordo. Como resultado, a Porsche Leasing alega que todo o valor restante de US$ 172.601,43 é devido, juntamente com encargos e juros adicionais.

A ação também mencionava que a Porsche Leasing havia cumprido todas as suas obrigações decorrentes do contrato de locação e, portanto, tinha o direito de tomar posse do carro de Justin. A empresa busca uma ordem judicial para que Justin entregue o carro e pague o valor pendente de indenização mais juros.

No entanto, fontes próximas da situação indicaram que os pagamentos perdidos foram, na verdade, causados ​​por uma confusão de faturas. A fatura do pagamento do carro teria sido enviada para o endereço errado, levando à falta de pagamento e subsequente inadimplência. Parece que não houve intenção deliberada por parte de Justin de deixar de cumprir o contrato de arrendamento.

Combs acusado de inadimplência no aluguel da Bentley

Em resposta ao processo, Justin Combs e sua equipe estão trabalhando ativamente para resolver o problema e liquidar a conta pendente. É evidente que existe um esforço concertado para corrigir a situação e garantir que os pagamentos perdidos sejam resolvidos de forma justa e atempada.

Esta questão jurídica envolvendo o filho de Diddy chamou a atenção devido à natureza de destaque dos indivíduos envolvidos. As alegações e atualizações da investigação em torno deste caso também contribuíram para o interesse público no resultado do processo. À medida que a situação se desenrola, resta saber como Justin Combs e a Porsche Leasing trabalharão para chegar a uma resolução que seja satisfatória para todas as partes envolvidas.