O fundador da Crazy Town, Epic Mazur, diz que Shifty Shellshock era otimista antes de morrer

Bret “Épico” Mazur – que formou Crazy Town com Choque de Concha Astuto – conversou com seu falecido ex-colega de banda alguns meses antes de morrer… e disse que SS parecia otimista em relação ao futuro.

Conversamos com Epic Tuesday no estúdio – e ele disse ao TMZ … Shifty estava realmente feliz em fazer novas músicas quando eles se falaram pela última vez por telefone, e não havia indicação de que Shifty estava em uma situação ruim ou passando por algo fora do comum.