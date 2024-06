O fundador do Invicta FC, Shannon Knapp, zomba dos rumores de que a promoção estava supostamente fechando

A fundadora do Invicta FC, Shannon Knapp, admite que foi difícil morder a língua e não responder aos rumores de que a promoção feminina estava fechando.

Poucas semanas antes de anunciar um acordo de direitos de transmissão unindo o Invicta FC à CBS Sports Network, surgiu um relatório no Twitter de que a organização estava supostamente encerrada, sem eventos desde outubro de 2023. Na verdade, Knapp diz que a pausa prolongada foi intencional, pois a promoção fez algumas mudanças necessárias internamente enquanto trabalhava incansavelmente para fechar um novo contrato de TV.

Quando finalmente conseguiu anunciar a parceria com a CBS Sports Network, Knapp ficou mais do que feliz em dar uma volta da vitória.

“Deixe-me dizer como foi difícil ler essas coisas”, disse Knapp ao MMA Fighting. “Para ler e saber que eu sabia algo diferente. Às vezes você só precisa ficar quieto e deixar as pessoas colocarem o pé na boca, por assim dizer.

“Não, você acha que vou cair sem lutar? Fiéis à fênix, sempre nos levantamos e encontramos um caminho. Certamente não foi o caso, nem eu me sentaria e deixaria que assim fosse. Se a Invicta não existir, criará um enorme buraco na indústria. A Invicta é super importante para este esporte, não apenas por causa do lado feminino, mas também porque mantemos as pessoas honestas. Eu adoro isso que Invicta significa para o espaço de combate. Sim, não, não vou cair tão facilmente.”

Como um respeitado veterano da indústria que atua nos esportes de combate há mais tempo do que muitas organizações já existiram, Knapp realmente não sentiu a necessidade de participar publicamente de uma competição de lançamento de lama.

Em vez disso, ela apenas recostou-se e esperou pela chance de anunciar o acordo com a CBS Sports Network junto com uma agenda lotada e repleta de eventos para o resto de 2024 para consolidar sua vitória.

“A questão é que sou muito acessível, se você tiver dúvidas, me ligue”, disse Knapp. “Eu não vou mentir. Não sou conhecido por ser mentiroso ou mentiroso na indústria. Portanto, certamente é fácil pegar o telefone e me perguntar em vez de presumir.

“Mas sensacionalismo e divulgação de inverdades isso acontece muito neste lado do esporte.”

No que diz respeito ao acordo com a CBS Sports, Knapp revelou que as negociações com a rede de propriedade da Paramount começaram há vários meses, mas os acordos de direitos de transmissão não acontecem da noite para o dia. Havia muito terreno a percorrer antes que os contratos pudessem ser assinados, juntamente com um plano para lançar o próximo cartão do Invicta FC, que será lançado na sexta-feira em Kansas City.

“Tem sido um momento muito emocionante e difícil manter tudo em segredo”, disse Knapp. “Você senta e sabe o que está por vir e está trabalhando nisso, mas precisa anunciar quando chegar a hora de anunciar. Tem sido um turbilhão desde que anunciamos [the deal].

“Acho que pouco antes do último evento, começamos a fazer o processo de cortejo, como vamos chamá-lo. Há uns bons seis ou sete meses, algo próximo disso. Para mim, você não pode compartilhar essa informação. Tenho muitos atletas que têm dúvidas e outras coisas. Sou realmente abençoado por eles confiarem em mim quando lhes digo que estou trabalhando em algo que mudará o jogo para nós e será ótimo para vocês, por eles confiarem nisso. É difícil manter isso em segredo.”

Knapp diz que, no final das contas, ir para a CBS Sports Network foi uma escolha óbvia quando ela contemplou o futuro do Invicta FC, que enviou dezenas de atletas para promoções como o UFC desde o primeiro lançamento em 2012.

“Eles são uma rede esportiva muito respeitada, que adoro”, disse Knapp. “Só estar em uma rede esportiva era muito importante. Acho que fora dos pontos do acordo e coisas assim, isso sempre faz a diferença, parece um bom ajuste. Eles são boas pessoas. Tive uma experiência muito boa lidando com eles e com os representantes com quem lidei até agora. Parecia certo neste momento.

“Quem sabe o que o futuro traz, mas certamente investem muito nisso e estão investidos nisso e querem fazer parte desta família, a família CBS Sports Network.”

Com o primeiro evento sob a bandeira CBS Sports na sexta-feira, o Invicta FC já tem cards futuros definidos para agosto, setembro, novembro e dezembro.

Depois de trabalhar no acordo de direitos de transmissão e uma pausa de nove meses entre os eventos, Knapp mal pode esperar para começar a trabalhar com um 2024 muito movimentado pela frente.

“Eu adorei”, disse Knapp. “O que é tão importante é a consistência. Se você não tem consistência, como construir uma marca? Eu só acho que é extremamente importante. Ter uma parceria que proporcione essa consistência é ótimo. Estamos entusiasmados.

“Uma oportunidade para a Invicta brilhar e se conectar com uma base de fãs em potencial que não estava disponível para nós e alcançar novos fãs. Estamos entusiasmados com isso.”