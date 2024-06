O goleiro dos Panthers, Sergei Bobrovsky, está de folga dos treinos

FORT LAUDERDALE, Flórida – No penúltimo dia da temporada da NHL, o goleiro do Florida Panthers, Sergei Bobrovsky, não estava no gelo para treinar.

Os Panteras têm certeza de que isso é uma coisa boa.

Bobrovsky foi um sério candidato ao Prêmio Conn Smythe em determinado momento desta final da Stanley Cup que termina com o jogo 7 na noite de segunda-feira, com a Flórida vencendo os três primeiros jogos e os Edmonton Oilers basicamente silenciados pelo goleiro dos Panthers. Mas nos últimos três jogos, o ataque de Edmonton explodiu e os números de Bobrovsky parecem horríveis – uma média de 5,06 gols sofridos e uma porcentagem de defesas de 0,793.

“Definitivamente não é culpa dele”, disse o atacante dos Panthers, Matthew Tkachuk, no domingo. “Acho que cabe a nós fortalecer a defesa e começar melhor. Estivemos perdendo em cada um dos últimos três jogos, o que pode abrir um pouco as portas e custar mais chances contra. ser muito melhor na frente dele e nós iremos amanhã. Definitivamente, não é culpa dele.

Bobrovsky tem um calendário muito regulamentado e não vai entrar no gelo todos os dias nos playoffs, seja na primeira rodada ou no último dia de folga antes do último jogo da quarta rodada.

O técnico dos Panteras, Paul Maurice, disse achar que Bobrovsky parecia sólido no jogo 6, quando a Flórida perdeu por 5-1. Dois desses gols de Edmonton foram gols vazios.

“Fomos gentis com ele; não lhe demos uma folga para começar o jogo”, disse Maurice. “Achei que foi bom da nossa parte. Reduzimos isso para ele e demos a ele uma chance. Tentaremos novamente amanhã.”