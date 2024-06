O GP da Espanha de F1 verá a Red Bull redescobrir a forma dominante?

Com a Fórmula 1 retornando a um circuito mais tradicional como Barcelona, ​​a Red Bull de Max Verstappen pode ser tão dominante quanto no início da temporada. Rudy Carezzevoli/Getty Images

MONTMELÓ, Espanha – Embora alguns dentro do paddock da Fórmula 1 pensem que a Red Bull pode retornar a uma posição de domínio no Grande Prêmio da Espanha, o júri ainda não decidiu. O próprio Max Verstappen não está convencido com essa sugestão.

Os campeões mundiais pareciam superáveis ​​nas últimas corridas, com algumas das maiores fraquezas de seus carros expostas em circuitos de corrida menos convencionais em Miami, Imola, Mônaco e Canadá. O Circuito da Catalunha de Barcelona, ​​considerado o melhor barómetro do desporto para o desempenho automóvel, pode ser o local perfeito para a Red Bull recuperar a sua forma inicial.

“Não creio que será como no início da temporada”, afirmou Verstappen na quinta-feira quando questionado sobre as suas expectativas. Isso por si só diz muito sobre o tamanho da mudança que a F1 tem visto na ordem competitiva ultimamente.

Volte no tempo alguns meses e Verstappen estava acumulando vitórias em corridas por diversão, chegando a vitórias em quatro das cinco primeiras corridas. Um freio nos primeiros estágios do Grande Prêmio da Austrália provavelmente impediu que fossem cinco consecutivos.

Depois veio o ressurgimento dos rivais da Red Bull. Primeiro foi a vitória de Lando Norris no Grande Prêmio de Miami, seguida pela derrota do piloto da McLaren para Verstappen em Ímola, antes de Charles Leclerc vencer pela Ferrari no Grande Prêmio de Mônaco. Embora Verstappen tenha voltado às vitórias no Canadá em uma corrida de pernas para o ar, com pancadas de chuva e carros de segurança, tanto Norris quanto George Russell, da Mercedes, sentiram que poderiam ter vencido em outro dia.

A recuperação da McLaren, Ferrari e Mercedes parece ter mudado a temperatura de toda a temporada. Como tal, Verstappen parecia cauteloso sobre as chances da Red Bull antes do Grande Prêmio da Espanha de domingo.

“Sei que normalmente esta é uma pista que nosso carro deveria se adequar um pouco mais e estamos entusiasmados, é claro”, acrescentou Verstappen na quinta-feira. “É claro que estou ciente de que todos estão se recuperando bastante, todos estão bastante confiantes. Mas se você comparar isso com as últimas corridas que fizemos, esta deverá ser uma pista melhor.”

Lando Norris, à frente, e Charles Leclerc conquistaram vitórias nas últimas rodadas, diminuindo a diferença para a Red Bull. Joe Portlock – Fórmula 1/Fórmula 1 via Getty Images

A pista espanhola, que durante tanto tempo acolheu os testes de pré-temporada da F1, é um regresso às pistas de corrida mais normais. O Circuito da Catalunha apresenta uma mistura de curvas de alta, média e baixa velocidade, ao mesmo tempo que apresenta uma curva final longa e extensa que leva à reta de largada e chegada. Essa variedade significa que quaisquer pontos fracos do carro serão brutalmente expostos.

As dificuldades da Red Bull nas últimas corridas vieram de ter que evitar andar nas zebras, algo que não seria um grande problema em traçados mais convencionais. Os próximos eventos na Áustria, Grã-Bretanha, Hungria e Bélgica são de natureza semelhante, levando alguns no paddock a sugerir que a Red Bull abrirá uma vantagem novamente esta semana.

Leclerc é um deles.

“Não estou falando em nome da equipe, mas minha opinião pessoal é que veremos uma Red Bull mais forte e uma Red Bull que vimos no início da temporada aqui em Barcelona”, disse ele. “Como o traçado da pista normalmente, eu veria uma Red Bull andando muito rápido por aqui, e também acredito que as últimas quatro corridas de Miami até a última corrida no Canadá também foram muito voltadas para o meio-fio e provavelmente não é um dos pontos fortes dos Red Bulls.

“Então acredito que os veremos de volta a um nível muito bom neste fim de semana. No entanto, também temos algumas peças novas no carro para este fim de semana, e se isso nos ajuda a estar muito próximos aqui, é um bom sinal para o resto.” porque normalmente o Barcelona é bastante representativo durante o resto da temporada, então será um fim de semana interessante e se estivermos na luta aqui é um bom sinal para o resto do ano”.

Norris parecia mais otimista com as chances da McLaren, ressaltando que, independentemente de a Red Bull ser forte, seus rivais agora parecem estar divididos por pequenas margens.

“Fomos bons em tudo [the circuits] até agora, não espero que as coisas mudem muito”, disse ele quando questionado sobre se a Red Bull desapareceria na frente novamente na Espanha. “Com a Mercedes e outras coisas se juntando e o quão perto já estava no Canadá, se você Se você está um décimo melhor ou não, isso é fácil porque você não colocou os pneus na janela certa ou cometeu um pequeno erro ou o ajuste não está perfeito. Meio décimo, um décimo e você está três, quatro, cinco posições atrás.

“Então, acho que será uma luta acirrada entre todos, mas o principal é que temos estado bem em todos os lugares até agora, então acho que temos boa confiança de que continuaremos fazendo o que estamos fazendo. uma boa consistência.”