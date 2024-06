O gráfico da ‘cerveja mais barata’ do futebol Tulane desencadeia um frenesi nas redes sociais do futebol universitário

Tudo começou com um gráfico simples da conta X do Tulane Green Wave promovendo ingressos para a temporada de 2024.

Escolhas dos editores

1 Relacionado

De acordo com o gráfico, o Yulman Stadium de Tulane, em Nova Orleans, é a casa do “cerveja mais barata do futebol universitário.” Como você pode odiar isso?

Outras equipes, no entanto, contestaram a afirmação da Onda Verde. A rival estadual Louisiana rapidamente apontou que tem uma opção ainda mais barata.

A rivalidade começou no estado de Bayou, mas rapidamente se espalhou por todo o país. Os Idaho Vandals não tinham ideia de onde sua cerveja se compararia a alguns de seus colegas do futebol universitário, mas notaram amigavelmente que era disponível independentemente, no icônico local da equipe, Kibbie Dome. Aproximadamente 700 milhas ao sul, os Cougars da BYU rapidamente se juntaram à festa, dando seu próprio toque à defesa das bebidas nos estádios.

Vejo você no outono (sóbrio) 🎟️ https://t.co/jbW4QQ1uT1 https://t.co/Z5qJeOonVn pic.twitter.com/syWqNcN2Zq – BYU FUTEBOL (@BYUfootball) 21 de junho de 2024

Mas não eram apenas as equipes de bebidas que promoviam. O estado do Mississippi aproveitou a tendência como uma oportunidade para mostrar seu queijo – os Bulldogs têm sua própria marca de laticínios, vendida no campus como parte do programa MAFES (Estação de Experimentação Agrícola e Florestal do Mississippi) da universidade.

A equipe de mídia social do Hawai’i Rainbow Warriors se envolveu ao reivindicar o melhor musubi de spam do esporte. Spam musubi é um prato nativo das ilhas havaianas, e os Rainbow Warriors são provavelmente o único time de futebol universitário a ostentar a confecção. Bowling Green e Novo México deram apoio aos seus baguetes recheados e pimenta verderespectivamente.

Algumas equipes optaram por afastar totalmente suas promoções dos itens de concessão. O mascote bulldog da Louisiana Tech frequentemente atravessa o campus em um controle remoto Bugattiuma tradição distinta que a mídia social da Tech rapidamente destacou (observando também que o Ruston Stadium dos Bulldogs vende cerveja e bolos de funil).

E quanto aos recursos físicos do estádio? Poucas equipes têm uma sede como o Arkansas State Red Wolves. O Centennial Bank Stadium abriga uma cachoeira no canto da zona norte, um elemento que a equipe de mídia social dos Red Wolves aproveitou para apontar.