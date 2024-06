O grande John Force da NHRA mostra melhorias, respondendo aos comandos

RICHMOND, Virgínia – John Force, grande piloto das corridas de arrancada da NHRA, está mostrando “sinais diários de melhora” em uma unidade de terapia intensiva neurológica uma semana após um acidente violento a 300 mph no Virginia Nationals, de acordo com sua equipe.

John Force Racing disse no domingo que Force, de 75 anos, foi capaz de responder aos comandos, incluindo fazer um sinal de positivo e reconhecer membros da família, chamando-os pelo nome e dizendo: “Eu te amo”. Inicialmente, ele não conseguia seguir comandos para abrir os olhos, apertar as mãos dos prestadores de cuidados ou mover as extremidades.

Escolhas dos editores

1 Relacionado

Force foi transferido na quarta-feira de uma UTI de trauma para a UTI neurológica, onde permanecerá no futuro imediato e ainda enfrenta “uma recuperação longa e difícil pela frente”, disse o comunicado da equipe.

Durante a primeira rodada de eliminações do Funny Car em 23 de junho, o carro de Force teve uma falha catastrófica de motor na linha de chegada, com o veículo atravessando a linha central e batendo na parede de proteção de concreto esquerda, depois voltando para a parede direita.

A força estava alerta e conversando com os trabalhadores de segurança imediatamente após cair a 302 mph. O proprietário e motorista do Hall of Fame foi examinado na pista pela equipe médica da NHRA antes de ser transportado de helicóptero para um hospital.

Em 2007, aos 58 anos, Force se feriu gravemente em um acidente de corrida em Ennis, Texas. Ele continuou a correr no mais alto nível; quatro semanas atrás, em New Hampshire, Force correu para sua 157ª vitória recorde na NHRA e a segunda da temporada.

A filha de Force, Brittany, duas vezes campeã mundial, estava no hospital com sua mãe, Laurie, e três irmãs. Ela não correrá neste fim de semana em Norwalk, Ohio, permanecendo com sua família no hospital.