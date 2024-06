O grande Tobin Heath do USWNT não descarta o retorno após 2 anos fora

A grande seleção feminina dos Estados Unidos, Tobin Heath, disse que não descarta um retorno a campo quase dois anos depois de sua última partida oficial.

Heath, 36, tem um problema de cartilagem que exigiu duas cirurgias desde sua última aparição no Seattle Reign em 2022. A última de suas 181 partidas com o USWNT ocorreu em outubro de 2021.

“Não tornei isso público, mas posso dizer que estou me recuperando ativamente e tentando voltar ao campo de futebol”, disse ela à Associated Press. “Não descartei essa possibilidade, para dizer o mínimo. Mas estou definitivamente em minha própria jornada de recuperação.”

Heath, amplamente considerada uma das jogadoras mais talentosas de sua geração, marcou 36 gols e somou 41 assistências pelo USWNT depois de fazer sua estreia em 2008. Ela fez parte da lista de vencedores da Copa do Mundo em 2015 e 2019, marcando em a vitória final de 2015 sobre o Japão. Heath também ajudou os EUA a ganhar o ouro olímpico em 2008 e 2012.

Tobin Heath jogou pela última vez pelo USWNT em 2021. Frank Jansky/Icon Sportswire via Getty Images

Em seu tempo fora do campo, Heath lançou uma série de podcasts com o ex-companheiro de equipe do USWNT e também vítima de lesões de longa duração, Christen Press.

Press não joga desde que rompeu o ligamento cruzado anterior com Angel City em 2022 e posteriormente passou por quatro cirurgias.

A jogadora de 35 anos, que disputou 155 partidas e marcou 64 gols pelos Estados Unidos, voltou a treinar com o Angel City este mês, dois anos depois de seu último jogo.

Nenhum dos jogadores estará envolvido quando os EUA tentarem ganhar outro ouro olímpico em Paris neste verão, embora Heath tenha dito que está ansiosa para ver o que os Estados Unidos podem realizar sob o comando da nova técnica Emma Hayes.

“Acho que pela primeira vez em alguns anos, há muito entusiasmo e esperança em torno desta equipe que parecia um pouco desamparada, sabe? Acho que com Emma sendo esse tipo de líder, isso necessidades do grupo jovem, é um momento emocionante e todos podemos estar muito esperançosos”, disse Heath.

“E com uma Olimpíada, esse é sempre um torneio engraçado por si só, acho que tudo é possível”.

Informações da Associated Press contribuíram para este relatório.