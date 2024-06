O lendário Alex Morgan deixou a equipe olímpica dos EUA, marcando o fim de uma era de sucesso

Tele Seleção Americana de Futebol Feminino revelou sua escalação para o Jogos Olímpicos Paris 2024com a notável ausência de Alex Morgan. Esta é a primeira vez que Morgan perde um grande torneio desde as Olimpíadas de Pequim 2008, antes de sua estreia na seleção nacional.

Emma Hayes, técnico do time, anunciou nesta quarta-feira a escalação de 18 jogadores, incluindo dez que participaram da Copa do Mundo do ano passado. Apesar do impressionante recorde de Morgan de 224 partidas internacionais e 123 gols, ela não foi incluída nesta lista. À medida que ela se aproxima do seu 35º aniversário, sua omissão é significativa, dado seu status como uma das jogadoras mais proeminentes da história do futebol americano.

“Fazer parte da escalação olímpica é um grande privilégio e uma honra, e não se pode negar que foi um processo extremamente competitivo entre os jogadores, com decisões difíceis, especialmente considerando o quanto todos trabalharam duro nos últimos 10 meses”, afirmou Hayes em um comunicado. Lançamento oficial.

Catarina Macario e Mallory Swanson, que perderam a última Copa do Mundo devido a lesões graves, foram incluídos na escalação olímpica. A equipe também conta com veteranos como o goleiro Alyssa Naeher, capitã Lindsey Horan e Crystal Dunnque desta vez é listado como atacante em vez de zagueiro.

A idade média da equipe olímpica dos EUA é de 26,8 anos, tornando-a a equipe mais jovem desde as Olimpíadas de 2008. Isto contrasta com a seleção olímpica anterior, que tinha uma idade média quatro anos mais velha.

Antes de seguir para a França, a Seleção Feminina dos Estados Unidos disputará dois amistosos: no dia 13 de julho, contra o México, e no dia 16, contra a Costa Rica. A primeira partida do torneio olímpico será no dia 25 de julho contra a Zâmbiaseguido por partidas da fase de grupos contra Alemanha e Austrália.

Apesar da ausência de Morgan, a equipe continua forte, com uma mistura de jogadores experientes e novos talentos prontos para competir no cenário mundial. A exclusão de um jogador de tão alto nível ressalta a profundidade do talento dentro da equipe e as difíceis decisões enfrentadas pela comissão técnica em sua busca pela glória olímpica.