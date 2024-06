O lendário outfielder Willie Mays, ‘Say Hey Kid’, morre aos 93 anos

Willie Mays, cuja coleção incomparável de habilidades fez dele o maior defensor central que já existiu, morreu na tarde de terça-feira aos 93 anos, anunciou o San Francisco Giants.

“Meu pai faleceu pacificamente e entre entes queridos”, disse Michael Mays em comunicado divulgado pelos Giants. “Quero agradecer a todos do fundo do meu coração partido pelo amor inabalável que vocês demonstraram a ele ao longo dos anos. Vocês foram o sangue da vida dele.”

O “Say Hey Kid” deixou uma marca indelével no esporte, com seu nome uma constante em todo o sagrado livro de recordes do beisebol e sua habilidade defensiva – resumida por “The Catch” no Jogo 1 da World Series de 1954 – incomparável.

Ao todo, em uma carreira que durou mais de 20 anos (1951-73) – a maioria deles com seus amados Giants – ele fez 24 times All-Star, ganhou dois prêmios NL MVP e teve 12 Gold Gloves. Ele ocupa o sexto lugar em home runs (660), o sétimo em corridas marcadas (2.068), o 12º em RBIs (1.909) e o 13º em rebatidas (3.293).

“Hoje perdemos uma verdadeira lenda”, disse o presidente do Giants, Greg Johnson, em comunicado. “No panteão dos grandes nomes do beisebol, a combinação de tremendo talento, intelecto aguçado, carisma e alegria sem limites de Willie Mays o diferencia. Um All-Star 24 vezes, Say Hey Kid é o gigante eterno definitivo.

“Ele teve uma influência profunda não apenas no jogo de beisebol, mas também na estrutura da América. Ele foi uma inspiração e um herói que será lembrado para sempre e sentirá muita falta.”

Mays nasceu em 6 de maio de 1931 e cresceu no Alabama. Ele se destacou em beisebol, futebol americano e basquete no ensino médio. Mas seu amor pelo beisebol superou todos os esportes. Em 1948, aos 17 anos, iniciou sua carreira profissional no Birmingham Black Barons, ajudando o time na Negro League World Series daquela temporada. Como Mays ainda estava na escola, ele só jogava no clube nos finais de semana; ele viajou com Birmingham quando as aulas terminaram.

O New York Giants soube de Mays e comprou seu contrato com o Birmingham em 1950. Mays não teve problemas para se aclimatar, com rebatidas de 0,353 em 81 jogos com o Trenton naquela temporada. Em 1951, Mays estourou com o Triple-A Minneapolis Millers; ele teve 0,477 rebatidas em 35 jogos antes de os Giants o chamarem de volta em maio.

Nunca haverá outro como Willie Mays 🧡 pic.twitter.com/I95JW1buJF -SFGiants (@SFGiants) 19 de junho de 2024

Aos 20 anos, Mays foi o décimo jogador negro na história da liga principal. Depois de ficar sem rebatidas em seus três primeiros jogos, a primeira rebatida de Mays na carreira foi um home run contra Warren Spahn, membro do Hall da Fama, no primeiro turno da derrota dos Giants por 4 a 1 para o Braves em 28 de maio de 1951. Mays também estava no- deck quando Bobby Thomson dos Giants fez seu home run vencedor da flâmula da NL contra os Dodgers em 3 de outubro de 1951, famoso como “The Shot Heard ‘Round the World”.

A Guerra da Coréia interrompeu a carreira de Mays em 1952. Ele disputou 34 partidas pelos Giants (0,236 rebatidas) antes de ser convocado pelo Exército dos EUA. Mays foi designado para Fort Eustis, na Virgínia, e manteve suas habilidades afiadas jogando regularmente. Mays também perdeu toda a temporada de 1953 por causa do serviço militar; ele não retornou aos Giants até a primavera de 1954.

Mas a dispensa do beisebol profissional não o afetou. Mays ganhou o primeiro de seus dois prêmios NL MVP de carreira naquela temporada, liderando a liga com rebatidas de 0,345 e acertando 41 home runs para ir sozinho com 110 RBIs. Mays ganhou seu outro MVP da NL em 1965.

“Eu me apaixonei pelo beisebol por causa de Willie, pura e simplesmente”, disse o presidente e CEO do Giants, Larry Baer. “Minha infância foi definida por ir para Candlestick com meu pai, observar Willie patrulhar o campo central com graça e o máximo atletismo. Nos últimos 30 anos, trabalhando com Willie e vendo em primeira mão seu entusiasmo pela vida e sua paixão desenfreada por dar aos jovens jogadores e crianças, tem sido uma das alegrias da minha vida.”

Durante o jogo 1 da World Series de 1954 contra o Cleveland Indians no Polo Grounds, Mays fez uma das jogadas mais famosas da história do beisebol. Com o placar empatado em 2 e dois corredores na base, Vic Wertz, do Cleveland, acertou um arremesso de 2 a 1 para o centro no topo da 8ª entrada. Mays correu em direção à parede, afastando-se de Wertz. Ele fez uma cesta enquanto corria, girou e chutou para o campo interno. A recepção e o lançamento rápido de revezamento de Mays impediram que ambos os corredores marcassem; os Giants venceram o jogo por 5-2 em 10 entradas.

Hoje, a peça é conhecida simplesmente como “The Catch”.

Em 11 de maio de 1972, Mays foi negociado dos Giants para o New York Mets pelo arremessador Charlie Williams e US$ 50.000. Após a temporada de 1973, Mays se aposentou. Em 1979, ele foi eleito para o Hall da Fama do Beisebol.

Em sua carreira de 22 anos, Mays liderou a NL em home runs quatro vezes e, quando se aposentou, seus 660 home runs ficaram em terceiro lugar na história das grandes ligas; ele agora ocupa o sexto lugar, atrás de seu afilhado Barry Bonds, Hank Aaron, Ruth, Alex Rodriguez e Albert Pujols. Ele também terminou com 3.283 rebatidas (12º de todos os tempos) e 1.903 RBIs (12º de todos os tempos) em sua carreira.

Com exceção de 1951, quando usou o número 14, Mays usou o número 24 durante toda a sua carreira. O legado de Mays ainda ressoa em São Francisco. O estádio dos Giants está localizado em 24 Willie Mays Plaza, completo com uma estátua de Mays. A cidade de São Francisco também comemora todo dia 24 de maio como o Dia de Willie Mays.