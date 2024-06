O Man United está fazendo uma declaração, mas é errada

A goleira inglesa Mary Earps deve deixar o Manchester United por transferência gratuita para ingressar no Paris Saint-Germain neste verão, após quase dois anos de negociações contratuais malsucedidas, mas ela não é a única. Fontes confirmaram à ESPN que Nikita Parris, Lucía García e a capitã Katie Zelem também deverão deixar os Red Devils, levando consigo a espinha dorsal da equipe de Marc Skinner.

Isso se segue a uma semana de más relações públicas para o clube, onde o novo proprietário minoritário Jim Ratcliffe admitiu que os planos para desenvolver o time feminino eram “TBC” e a notícia de que o time feminino será expulso de sua casa em Carrington para dar lugar aos homens enquanto eles têm suas próprias instalações reformadas. Desarraigar ambas as equipes, em vez de apenas transferir os homens diretamente para as instalações portáteis durante o trabalho.

O United é um dos maiores, senão o maior, clube do mundo. Mas se eles não começarem a levar a sério a seleção feminina, poderá ser o início de uma espiral descendente.

Com um time feminino mal tratado desde a década de 1970, o United criou uma parceria oficial com eles em 2001, mas depois a desfez em 2005, logo após a aquisição de Glazer, dizendo que nunca foi sua “intenção de se envolver no futebol feminino em um nível”. alto nível” e que não fazia parte do “negócio principal”. A equipe, que recebeu roupas de segunda mão para usar e garrafas de água como presentes, ficou arrasada. Mas à medida que o futebol feminino ganhava força na Inglaterra nos últimos anos, muitas pessoas ainda perguntavam: “Onde está a seleção feminina do Man United?”

Após uma ausência de 13 anos, a equipa foi reformada em maio de 2018 e, aparentemente, tem sido uma história de relativo sucesso desde então. Com uma equipe rapidamente montada pelo ex-capitão da Inglaterra e sensato zagueiro Casey Stoney – que tinha uma visão clara e liderou as transferências, bem como muitos dos negócios do dia-a-dia em sua primeira função gerencial sênior – – a promoção da segunda divisão ocorreu na primeira temporada, como única equipe profissional em uma liga semiprofissional.

Escolhas dos editores 2 Relacionado

Seguiu-se a estabilidade na Superliga Feminina (WSL) e elas terminaram em quarto lugar na primeira temporada (2019-20) e novamente em 2020-21. Mas no final da campanha, Stoney deixou repentinamente seu cargo antes que os relatos da profunda disfunção no United, com o técnico e a equipe enfrentando constantes batalhas difíceis, viessem à tona.

Conforme relatado pelo The Athletic, entrar em greve tornou-se uma opção para jogadores que lutavam com instalações precárias e até mesmo com moradia. As reclamações não teriam sido tão chocantes se viessem de um clube iniciante ou de uma organização independente que ainda tenta sobreviver com um orçamento mínimo. Mas veio de um dos clubes mais ricos do mundo.

Muitas coisas sobre a seleção feminina foram um descuido.

As coisas melhoraram depois que Skinner assumiu o comando em 2021, com outro quarto lugar seguido de segundo lugar em 2022-23, à medida que o clube integrou mais a equipe feminina e contratou pessoal para ajudar na sua gestão, mas em algumas áreas isso só trouxe novos problemas com negociações comerciais confusas.

Mary Earps, à direita, deve ingressar no PSG neste verão por nada, após anos de negociações de contrato. Robbie Jay Barratt – AMA / Getty Images

Então, nesta temporada, um farol de esperança para as mulheres do United: Jim Ratcliffe e INEOS. Um novo rosto amigável para aliviar as amarras de toxicidade que a família Glazer havia tecido no clube histórico. Ou melhor, um farol de esperança para a seleção masculina – ou “primeira equipe”, como Ratcliffe os chamou recentemente.

No futebol feminino, você tende a se acostumar com os chavões, os discursos da boca para fora e as relações públicas que não sugerem que muita coisa vai realmente mudar, mas quem tem um microfone na frente tende a saber a coisa certa a dizer para pacificar. No entanto, é aqui que Ratcliffe é diferente, embora tenha amplas oportunidades para dizer a coisa certa, o chefe da INEOS tem o hábito de colocar o pé na boca ao responder perguntas sobre a seleção feminina. É claro que eles são uma reflexão tardia e isso ficou bastante claro quando ele foi questionado pela Bloomberg esta semana sobre a equipe feminina sênior e admitiu que os planos eram “a definir”.

É claro que levará tempo para corrigir tudo o que há de errado com a seleção masculina, será um processo para Ratcliffe e United, mas o chefe da INEOS não pode simplesmente percorrer uma lista de tarefas, relegando os assuntos femininos para o último lugar. como um trabalho de casa com prazo posterior. A seleção feminina é uma entidade viva, tem jogadoras e funcionários, muitos deles com contratos expirados e que precisam de um motivo para ficar. Em vez disso, eles estão recebendo motivos para partir.

Lucia Garcia optou por deixar o clube por transferência gratuita. Robbie Jay Barratt – AMA / Getty Images

Um deles é Earps. O número 1 da Inglaterra entrou em negociações contratuais com o United após a conclusão da Euro 2022 e, embora as sagas de transferências no futebol feminino continuem sendo uma novidade – certamente aquelas que abrangem múltiplas janelas, como aconteceu com Earps – o tempo tem passado como areia caindo no pescoço de uma ampulheta.

Primeiro foi o Arsenal, que lançou uma oferta então recorde mundial para a goleira, que foi rejeitada no verão passado, antes do PSG entrar na briga durante o inverno e finalmente fechar um acordo para contratá-la neste verão. Ao falar com a Sky Sports no mês passado, Earps insistiu que qualquer decisão foi motivada pelo futebol e pelas ambições do clube, e não (como a maioria cinicamente assume quando se trata de transferências) por dinheiro. Ela disse: “Pedi ao clube alguma confirmação sobre o que eles estão tentando alcançar e quando tiver essas respostas poderei tomar uma decisão. Depende do clube”.

É evidente que essas respostas, incluindo a mais recente gafe de relações públicas de Ratcliffe, não a impressionaram. E é aqui que o United só pode culpar a si mesmo, não apenas pela perda de Earps – e por uma atacante livre como a inglesa Alessia Russo para o Arsenal antes dela – mas pelo potencial êxodo em massa de jogadores importantes neste verão.

O United venceu a FA Cup com um desempenho convincente contra o Tottenham Hotspur em Wembley na temporada passada, mas continuou a temporada desafiadora ao terminar em quinto lugar na WSL, a 20 pontos do campeão Chelsea, e ficou de fora da Liga dos Campeões Feminina.

O clube ainda pode obter o apoio da INEOS – Elisabeth Terland, do Brighton, foi associada a uma transferência neste verão, e Skinner assinou um novo contrato recentemente – mas seu elenco fragmentado, a falta de identidade e o tratamento questionável contínuo da equipe feminina revelam um diferente. sentimento. E uma que realmente não parece muito distante da declaração feita em 2005.