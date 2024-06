O novato do Spurs, Stephon Castle, ‘animado’ por se juntar a Victor Wembanyama

SAN ANTONIO – Momentos depois de Stephon Castle se tornar membro do San Antonio Spurs na noite do draft, ele recebeu uma videochamada do novato do ano, Victor Wembanyama.

Depois que os dois trocaram cumprimentos, Wembanyama se apresentou e disse: “É Victor”. Castle, a quarta escolha do draft, riu e disse que sabia exatamente quem ele era.

Enquanto buscava um campeonato nacional na temporada passada com UConn, Castle disse que se lembra de assistir à temporada de estreia de Wembanyama e deixar seus pensamentos vagarem.

“Apenas a ideia de jogar com ele, é claro que circula em sua mente, mas realmente não parece real até que se torne realidade”, disse Castle na manhã de sábado em sua entrevista coletiva introdutória. “Então, quero dizer, só de saber que esse será meu futuro companheiro de equipe agora, estou muito animado com o que será o nosso futuro.”

Castle deixou a UConn após sua temporada de calouro, quando ajudou os Huskies a conquistar o campeonato nacional. Ao longo do caminho, ele teve a chance de jogar com Donovan Clingan, um pivô de 2,10 metros que alcançou o sétimo lugar no draft para o Portland Trail Blazers.

Agora, ele terá a chance de lançar lobs para um alvo ainda maior.

“Foi divertido lançar lobs para DC”, disse Castle, “então só posso imaginar o que [throwing them to Wembanyama] será como.”

Castle também comparou como os dois grandões trocam de arremessos no aro e como isso permite que ele seja mais agressivo como defensor. Ele disse que foi ótimo jogar com Clingan, mas ter “provavelmente o melhor bloqueador de arremessos da liga” agora também é algo que o intriga.

Durante o processo de pré-draft, Castle disse que queria ir para um time que o deixasse jogar como armador. Castle, que mediu 1,80m sem sapatos na colheitadeira, disse que esse continua sendo seu desejo, mas ele entende que ter versatilidade posicional é importante.

“Sinto que é onde me sinto mais confortável, mas, por outro lado, estar na UConn por um ano e expandir minhas habilidades sem a bola e poder mostrar todo o meu jogo é algo que pretendo fazer quando chegar aqui e jogar”, disse Castle.

Castle disse que sente que é a “combinação perfeita” para o ataque dos Spurs.

Castle foi introduzido no sábado junto com a segunda escolha de segunda rodada dos Spurs, Harrison Ingram. A escolha de San Antonio no número 36, Juan Nunez, não estava presente porque está de volta à Espanha treinando com a seleção nacional.

Ainda na UConn, Castle teve a oportunidade de jogar para Dan Hurley, considerado um dos melhores treinadores desse nível. Agora ele terá a chance de jogar para o técnico mais vencedor de todos os tempos da NBA, Gregg Popovich.

“Só de pensar em jogar para o treinador Pop, realmente não parece real”, disse Castle. “Passando de provavelmente o melhor treinador de basquete universitário para agora o treinador Pop, um treinador lendário como esse, sinto que é a situação perfeita.

“Sinto que esta é uma posição que qualquer jogador de basquete gostaria de estar para jogar para dois treinadores de alto nível como esse. Só por poder aprender com ele, estou animado, só por poder jogar por ele e quanto eu vou crescer.”