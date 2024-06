O pay-per-view de Nate Diaz x Jorge Masvidal também irá ao ar no UFC Fight Pass

Nate Diaz e Jorge Masvidal estão voltando para uma tela do UFC perto de você. Tipo de.

Fanmio anunciou na quarta-feira que a luta de boxe pay-per-view Diaz x Masvidal marcada para 6 de julho também estará disponível para compra no serviço de streaming do UFC UFC Fight Pass. Quando a luta foi anunciada pela primeira vez, a Fanmio era a única distribuidora com cobrança de PPV de US$ 79,99.

Um comunicado de imprensa da Fanmio lista o preço de compra do UFC Fight Pass de US$ 49,99, um preço que estava disponível para os primeiros compradores até 12 de abril. Damon Martin do MMA Fighting confirmou com a Fanmio que este é o preço do PPV em geral agora.

O Fight Pass é um serviço de streaming por assinatura com um custo de US$ 9,99 por mês ou US$ 95,99 por ano. Além de transmitir o card ocasional do UFC Fight Night e abrigar um arquivo dos eventos da promoção e programação relacionada, o Fight Pass também inclui ofertas semanais de shows regionais e internacionais de MMA.

Diaz x Masvidal acontece no dia 6 de julho no Honda Center em Anaheim, Califórnia. Os dois já se enfrentaram no octógono na luta principal do UFC 244 em novembro de 2019. Masvidal derrotou Diaz por paralisação médica no terceiro round após abrir um corte sangrento. O olho direito de Diaz. A vitória fez de Masvidal o primeiro campeão “BMF” do UFC.

A revanche marca a estreia de Masvidal no boxe profissional. Diaz competiu recentemente no boxe pela primeira vez em agosto de 2023, quando perdeu na decisão unânime para o influenciador Jake Paul.