O policial que prendeu Justin Timberlake gosta de festa no barco, sem se preocupar com publicidade

TMZ. com

O policial novato que prendeu Justin Timberlake pois DWI está aproveitando o verão nos Hamptons… e não parece nem um pouco preocupado com sua nova fama.

Michael Arkinson – o policial de Sag Harbor que puxou Justin e o levou para a prisão – passou o Sunday Funday em um barco, cerca de uma hora ao norte de onde prendeu JT. Se você não sabia, ele e seu parceiro, Otis são citados no relatório policial como os policiais que prenderam … mas Mike está recebendo o crédito como o cara que trouxe Justin para ser preso.

Enfim… confira essas fotos/vídeos, obtidos pelo TMZ, mostrando um Arkinson às vezes sem camisa sentado em um barco a motor atracado em um restaurante em Greenport, NY no fim de semana.

As pessoas que estavam lá nos disseram que Arkinson estava comendo e bebendo no Claudio’s Waterfront… e se manteve relativamente discreto após sua grande apreensão, embora não pareça que ele estava tentando se esconder aqui. O cara está vivendo a vida… sem se deixar intimidar por toda a atenção que recebeu após a prisão de Justin na semana passada.

Arkinson, fomos informados, estava saindo com um punhado de amigos – e eles passaram algumas horas no restaurante de frutos do mar antes de voltar para o barco.