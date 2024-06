O presidente do Karate Combat sufoca o corner até deixá-lo inconsciente em uma briga violenta no Karate Combat 47

O presidente do Karate Combat, Asim Zaidi, dirige um navio rígido.

Zaidi se colocou diretamente no centro do caos na sexta-feira no Karate Combat 47 depois que o cornerman de um lutador deu início a uma cena selvagem.

O incidente ocorreu depois que Luis Melendez obteve uma vitória por decisão unânime sobre Will Esparza, após uma guerra de desgaste. Enquanto Esparza expressava descontentamento com a decisão, seu cornerman invadiu o box em perseguição de Melendez, iniciando uma confusão que rapidamente se espalhou pela multidão. Nesse ponto, Zaidi resolveu resolver o problema com as próprias mãos, atacando o intruso ao lado do veterano do UFC Sam Alvey e finalizando o corner de Esparza com um mata-leão, sufocando-o até deixá-lo inconsciente.

As coisas se acalmaram logo depois disso e a equipe de Esparza foi escoltada para fora do prédio, enquanto a multidão da Flórida aplaudia calorosamente em apoio ao presidente da Karate Combat.

“Durma. Sem brigas, sem brigas. Só no fosso, só os lutadores”, disse Zaidi depois.

Assista ao vídeo do incidente abaixo. Todo o replay do evento pode ser assistido gratuitamente acima.