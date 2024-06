O prodígio Talon Worden, de 13 anos, tem planos de conquistar o UFC, o wrestling e as Olimpíadas

A explosão de acordos NIL – direitos de nome, imagem e semelhança – mudou completamente o cenário dos endossos esportivos para sempre. Pela primeira vez, atletas universitários como os que jogam futebol começaram a ser pagos juntamente com as escolas que colheram os benefícios dos seus talentos com enormes acordos de direitos de transmissão no valor de milhares de milhões.

Mas os acordos da NIL foram além dos atletas universitários; agora há estudantes do ensino médio e até mesmo atletas mais jovens assinando acordos semelhantes. Em fevereiro, McKenna “Mak” Whitham, de 13 anos, tornou-se a atleta mais jovem a assinar com a Nike quando assinou um contrato NIL com a poderosa empresa.

Portanto, fazia sentido que um prodígio do wrestling, do jiu-jitsu brasileiro e do MMA buscasse oportunidades semelhantes, e foi assim que Talon Worden, de 13 anos, se conectou com a Iridium Sports Agency, empresa conhecida por representar lutadores como ex- -O campeão do UFC Brandon Moreno, Bobby Green e outra sensação adolescente em Raul Rosas Jr.

O pai de Worden, Joe, que é veterano da Marinha e treinador de MMA de longa data, diz que sentiu que se juntar a um agente de verdade que trabalha em esportes de combate seria a melhor maneira de encontrar oportunidades para seu filho.

“Como pai, buscando endossos ou patrocinadores ou, ‘Ei, você pode nos ajudar aqui, pode fazer isso ou aquilo?’ – todo pai pensa que terá o próximo LeBron James ou Tiger Woods”, disse Joe Worden ao MMA Fighting. “Todo mundo pensa que seu filho é o melhor que existe.

“Eu não queria parecer o pai pedindo coisas e eles diriam: ‘Acabamos de ter outro pai aqui.’ Então, quando conversamos com [Iridium founder Jason House], eu estava tipo, quer saber? Vou deixar vocês fazerem o trabalho de pés e foi aí que partimos a partir daí.”

Como os negócios da NIL se tornaram um negócio tão lucrativo, é quase irresponsável não explorar essas opções, mas por mais atenção que sua contratação tenha recebido, o garoto no centro de tudo nunca perdeu de vista o que era mais importante para ele – e isso é vencer .

Talon Worden começou a treinar jiu-jitsu brasileiro quando tinha apenas 4 anos. Aos 6 anos, Worden começou a lutar e, aos 10 ou 11 anos, já competia em torneios juvenis de MMA.

Nos últimos dois anos, Worden ganhou muitos elogios por sua lista crescente de elogios no wrestling. Uma rápida olhada em seu perfil no TrackWrestling – um site que acompanha os resultados do wrestling juvenil – mostra que Worden acumulou um currículo ridículo repleto de mais de uma dúzia de primeiros lugares em competições no ano passado.

Por mais que adore wrestling, Worden ainda prefere o MMA a tudo o mais que faz por um motivo muito simples.

“Gosto mais do MMA só porque posso fazer tudo o que sei nele”, disse ele ao MMA Fighting. “Não estou tentando parecer arrogante nem nada, mas como conheço luta livre e jiu-jitsu, posso jogar tudo isso no MMA. Tenho um pouco para escolher entre tudo o que adoro fazer.”

Ouvir que um garoto de 13 anos está competindo no MMA pode parecer chocante, por isso seu pai se apressa em apontar as regras estabelecidas para proteger os jovens no esporte.

“Não há golpes na cabeça até os 18 anos”, disse Joe. “Na verdade, é mais seguro do que praticar kickboxing ou boxe, onde você recebe golpes na cabeça após golpes na cabeça. Em [youth] MMA, não há golpe de cabeça. Então você pode bater do pescoço para baixo, e depois que ele vai para o chão, o wrestling e o jiu-jitsu entram em ação, mas não há golpes na cabeça. Portanto, essas crianças não sofrem danos cerebrais aos 13 anos.

“Como pai, como treinador, como fuzileiro naval, não vou expor meu filho para sofrer danos cerebrais. Eu preferiria vê-lo fazendo coisas de MMA – ele praticou kickboxing e eu disse que não faríamos isso de novo porque ele é muito jovem para levar uma pancada na cabeça com luvas de boxe e um chute na cabeça. Por isso continuamos no MMA, porque não preciso me preocupar com a possibilidade de ele nocautear ou sofrer contusões.”

No sábado, Worden compete no GAMMA (Associação Global de Artes Marciais Mistas) Youth Nationals em Milwaukee, onde busca somar mais um título ao seu recorde. Aos 13 anos, Worden já conquistou mais troféus e medalhas de ouro do que a maioria dos atletas poderia ganhar durante a vida, mas não vai desacelerar tão cedo.

O sucesso contínuo nesse nível, sem dúvida, coloca muita pressão e expectativas em uma criança que ainda não tem idade suficiente para dirigir um carro, mas seu pai diz que tudo que Talon faz é apenas porque ele quer.

Joe Worden insiste que se seu filho acordasse amanhã e decidisse desistir de todas as atividades atléticas e se concentrar apenas na escola, ele apoiaria essa decisão.

“Se ele desistir amanhã, a escolha é dele”, disse Joe. “Nenhum de nós está pressionando isso. Ele acabou de encontrar algo que ele realmente gosta. Houve momentos em que pensei: ‘Posso tirar uma noite de folga?’ Eu trabalho o dia todo, pego ele no treino e fico tipo, ‘Podemos simplesmente tirar uma noite de folga?’ E ele diz: ‘Não, estou bem, vamos lá, meu oponente não vai tirar folga’”.

Além de competições de wrestling, MMA e grappling, Worden também joga como zagueiro e zagueiro intermediário no time de futebol de sua escola. Com 1,80 metro de altura e 170 quilos aos 13 anos, ele tem tamanho para jogar um jogo físico e espera fazer a transição para zagueiro na próxima temporada. Ele também corre na primavera.

Com todos esses esportes, torneios e competições – que incluíram viagens para 14 países diferentes no último ano e meio – como Worden gerencia seus trabalhos escolares? Bem, basta acrescentar isso à sua lista crescente de realizações, já que Talon mantém uma média reta perfeita de ‘A’, embora ele encolha os ombros quando relata que sua nota mais baixa no ano passado foi 92 – que ainda é um ‘A’.

Considerando que ele assinou com uma agência de MMA proeminente e está participando de torneios de luta livre e MMA aparentemente semanalmente, o futuro de Worden nos esportes de combate parece estar imutável, mas na verdade ele tem outras ambições em mente.

Na verdade, só de ouvi-lo recitar as coisas que quer fazer antes de se aposentar – sim, um garoto de 13 anos já está mapeando todo o seu plano para o futuro – ele ainda não está focando em nenhum objetivo.

“Eu adoraria ir para West Point para fazer faculdade”, disse Talon. “Trabalho para ir para lá desde pequeno. Quero ir ao UFC algum dia. O GAMMA, que é o MMA juvenil que eu luto, acabou de ser representado pelo COI (Comitê Olímpico Internacional) então estão pensando que pode ser nas Olimpíadas de 2028, que ainda terei idade para competir. Então, se eu pudesse competir MMA nas Olimpíadas, adoraria fazer isso.

“Você não pode fazer isso para sempre, então, quando eu me aposentar, gostaria de me tornar fisioterapeuta ou médico de reabilitação esportiva.”

Apesar de todos os prêmios que Talon conquistou, seus pais admitem que estão muito mais preocupados em criar um bom filho.

“Estávamos no Tulsa Kickoff e ele venceu o Tulsa Kickoff, e recebi uma mensagem de alguém da Califórnia que dizia: ‘Nem é preciso dizer o quão bom atleta seu filho era, ele ganhou tudo, mas o que me pegou foi que ele estava sempre do lado do tatame, torcendo por alguém que ele já derrotou ou dando-lhes um discurso estimulante’”, disse Joe.

Não há como dizer exatamente o que Talon Worden fará a seguir, mas obviamente há muito potencial nisso. É por isso que a Iridium’s House assinou contrato para representá-lo e ajudar seus pais a navegar no novo mercado de negócios NIL disponíveis para seu filho.

“Ficamos muito intrigados quando a família Worden nos contatou pela primeira vez sobre a possibilidade de representar Talon”, disse House ao MMA Fighting. “Ficou óbvio imediatamente que Talon está extremamente comprometido com sua escola e treinamento. Joe tem muita experiência em esportes de combate e no desenvolvimento de talentos. Talon é jovem, mas estamos muito entusiasmados em ajudá-lo no processo NIL e, eventualmente, no mundo do MMA profissional.”

Talon pode estar recebendo muita atenção de alguém de sua idade, mas isso não é novidade para ele. Depois de vencer vários torneios consecutivos, ele sofreu uma derrota feia e depois perdeu uma segunda partida consecutiva que o tirou da competição, e Talon reconheceu que deixou a pressão afetá-lo. Desde aquele momento, ele mantém seu foco exclusivo na tarefa que tem pela frente e não pensa em mais nada até que o trabalho seja concluído.

Isso provavelmente explica por que suas elevadas ambições futuras não são uma distração, mas apenas uma ferramenta que ele usa para manter os olhos constantemente voltados para o prêmio.

“Eu uso a frase ‘uma partida de cada vez’”, disse Talon. “Não estou ansioso para ver com quem eu lutaria em seguida. Eu não faço isso. Quem quer que eu lute, eu lutarei. Com quem eu lutar, eu lutarei. Se as pessoas se reunirem para assistir, as pessoas se reunirão para assistir. Não importa o que aconteça, ainda terei que ir.”