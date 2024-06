O programa ‘Eras’ de Taylor Swift em Londres traz Travis, Jason e Kylie Kelce

Taylor Swift está pronta para tomar chá e bolinhos com seu homem Travis Kelce depois do show dela hoje à noite… porque ele está em Londres para apoiá-la – e parece que é um encontro duplo.

O cantor e compositor subiu ao palco na capital da Inglaterra, no Estádio de Wembley… e, na frente e no centro de TK, convidando seus amigos e dando autógrafos para os fãs na multidão – uma cena realmente alegre.

E Wembley também parece um assunto de família… porque o irmão mais velho do Travis Jasão e sua esposa Kylie apareceram para mostrar seu apoio ao aperto principal do tight end do Chiefs.

Jason – cuja aparição na sexta-feira marcou a primeira vez dele e de Kylie durante a turnê “Eras” – entrou no espírito do evento com pulseiras de amizade que vão do pulso até o meio do antebraço. Ele jogou as pulseiras para os fãs na multidão… compartilhando o amor de Swiftie.