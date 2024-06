O que a aposentadoria de Darren Waller significa para o New York Giants

EAST RUTHERFORD, NJ – A troca de Darren Waller na última offseason parecia uma pechincha. O New York Giants estava recebendo um tight end do calibre do Pro Bowl para complementar o quarterback Daniel Jones por nada mais do que uma escolha na terceira rodada.

Parecia a solução perfeita para um time que vinha de uma aparição nos playoffs (e uma vitória no wild card), mas ainda precisava de mais armas ao lado do running back Saquon Barkley, mesmo que isso envolvesse algum risco. Waller sofreu lesões e problemas de confiabilidade, mas o gerente geral Joe Schoen achou que valia a pena tentar.

Pouco mais de um ano depois, a troca parece uma pechincha para os Las Vegas Raiders. Os Giants desperdiçaram aquela escolha de terceira rodada que veio da troca de Kadarius Toney para o Kansas City Chiefs.

Waller forneceu aos Giants pouco mais de 500 jardas e um touchdown antes de informar ao time que estava se aposentando, disse uma fonte à ESPN no domingo.

Os Giants negociaram para que Waller fosse o receptor número 1 dos Giants. Foi a melhor solução na época para uma situação difícil, depois que a organização acabou de assinar com Jones uma extensão de quatro anos no valor de US$ 160 milhões. Eles precisavam de algo no curto prazo para apoiar seu quarterback recém-pago, e o mercado de wide receivers de última geração não era forte.

“Você faz um acordo com Daniel e vê como ele foi estruturado, então tenta agilizar o processo e dar a ele uma chance de sucesso”, disse Schoen no início deste ano sobre a contratação de recebedores veteranos como Waller e Parris Campbell na última offseason.

Em teoria, fazia sentido. Jones estava em outro período experimental de dois anos, na melhor temporada de sua carreira, e um Waller saudável e revivido poderia ajudar. O tight end do Pro Bowl foi duas vezes um recebedor de 1.000 jardas e os Giants precisavam disso para ajudar Barkley.

Mas Waller também correu um risco tremendo.

Ele jogou mais de 12 partidas apenas duas vezes em nove temporadas profissionais com os Giants, Raiders e Baltimore Ravens por vários motivos, incluindo lesão e suspensão. Mais recentemente, foram lesões. Ele se aposenta agora, depois de um ano pedestre e repleto de lesões em Nova York, onde passou toda a primavera longe da equipe para tomar essa decisão.

Os Giants sabiam no final da temporada passada que Waller estava pensando em se aposentar e vinha agindo como se não fosse voltar. Eles convocaram o tight end Theo Johnson na quarta rodada e contrataram outros dois, Chris Manhertz e Jack Stoll, em regime de agência gratuita.

Daniel Bellinger retornará ao seu papel pré-Waller, e provavelmente se esperará mais de Johnson e do ex-wide receiver Lawrence Cager no papel de captura de passes. Johnson e Cager estão entre os jogadores que receberam oportunidades de ataque no time principal nesta primavera.

Mas o maior ônus pode recair sobre Malik Nabers, escolhido no primeiro turno.

Para que os Giants tenham alguma chance de evoluir para um ataque médio (eles terminaram em 29º lugar geral na temporada passada), eles precisarão que ele seja o recebedor número 1 imediatamente. Não há elenco de apoio para outro veterano aliviar a pressão do novato dinâmico da LSU, que os Giants escolheram em 6º lugar no draft deste ano.

O wide receiver Darius Slayton e o running back Devin Singletary já provaram ser jogadores de qualidade na NFL. Os wide receivers Jalin Hyatt e Wan’Dale Robinson também têm potencial para chegar lá. Mas nenhum é o tipo de jogador que domina o jogo.

Waller já foi. Os Giants esperavam isso, mesmo que fosse apenas aos poucos. Ele tinha 30 anos na época da troca e tinha contrato por mais três temporadas.

Schoen e companhia esperavam claramente pelo menos dois, porque devolveram o dinheiro de seu contrato, esperando que ele fizesse parte de seu futuro. Os Giants ganham US$ 11,9 milhões em cap space nesta temporada, mas têm acertos de dead money totalizando US$ 6,6 milhões neste ano e no próximo.

Em vez de uma contribuição de vários anos, tudo o que os Giants receberam foram 52 recepções para 552 jardas e um touchdown em 12 jogos. Ele lutou contra uma lesão no tendão da coxa na temporada passada, uma lesão que levou à sua saída dos Raiders.

“As coisas não funcionaram no ano passado, apenas com base na saúde”, disse o proprietário de Las Vegas, Mark Davis, após a negociação. “Sabe, não conseguimos o Darren Waller que poderia realmente ter nos ajudado ainda mais.”

Talvez os Giants devessem estar prestando mais atenção. Waller admitiu estar frustrado com os problemas nos tendões da coxa no ano passado. Ele passou esta primavera concentrado em sua música e questionando seu desejo de tocar.

Isso deixa os Giants sem as principais armas do ano passado – Barkley e Waller – e coloca ainda mais pressão sobre Schoen e o técnico Brian Daboll.