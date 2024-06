Os piores temores sobre a lesão no joelho do atacante novato do Los Angeles Sparks, Cameron Brink, foram confirmados na quarta-feira: ela sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior no joelho esquerdo e perderá o resto da temporada de 2024 da WNBA e as Olimpíadas de Paris.

É um golpe esmagador para Brink, the Sparks, WNBA e USA Basketball, que devem substituí-la no elenco 3×3. Brink se machucou nos primeiros minutos da derrota do Sparks na terça-feira para o Connecticut Sun. Segunda escolha no draft da WNBA de abril, ela teve um sólido lançamento de carreira com os Sparks, sendo titular em todos os 15 jogos.

Agora Los Angeles – que não chega aos playoffs desde 2020 e está no que pode ser chamado de uma atualização de franquia com a estrela de longa data Nneka Ogwumike agora no Seattle Storm – deve seguir em frente sem Brink. E Brink deve lidar com a dupla decepção de perder uma viagem para as Olimpíadas e não poder completar o resto de sua temporada de estreia.

O New York Liberty lidou com um problema semelhante em 2020, quando a escolhida número 1, Sabrina Ionsecu, sofreu uma lesão no tornozelo no final da temporada, três jogos depois de sua temporada de estreia. Ionescu se recuperou bem: ela voltou em 2021, foi escolhida como All-Star e segunda equipe da WNBA na temporada passada e faz parte da equipe olímpica 5 contra 5 dos EUA este ano.

As perspectivas ainda são boas para Brink, embora isso não forneça muito consolo para ela ou para o 4-11 Sparks no momento. Aqui está uma olhada em como Brink tem jogado até agora, para onde vão os Sparks nesta temporada e o que o futuro de Brink pode reservar.

Qual foi o desempenho de Brink até este ponto de sua temporada de estreia?

Pelton: Como esperado, Brink foi um dos melhores estreantes da WNBA, classificando-se imediatamente como um jogador médio da liga. Eu a tenho em terceiro lugar entre os quatro jogadores do draft deste ano que tiveram um desempenho melhor do que o nível substituto em pelo menos 100 minutos de ação:

Em particular, Brink se destacou defensivamente, bloqueando 9% das tentativas de 2 pontos do adversário, o recorde da liga. Entre os jogadores que defenderam pelo menos 40 tentativas de arremesso na área de acordo com o rastreamento do Second Spectrum, Brink ocupa o quinto lugar, com os oponentes acertando apenas 51% desses arremessos.

Problemas com faltas foram previsivelmente um problema para Brink, que teve uma média de 6,5 faltas a cada 36 minutos, mas os Sparks podem se sentir bem com o quão bem ela jogou antes da lesão.

Voepel: Brink precisou de apenas alguns jogos profissionais para mostrar que estava a caminho de se tornar uma das bloqueadoras de elite da WNBA. Suas primeiras composições em blocos foram para jogadores como Margo Dydek, Lisa Leslie e Brittney Griner. Do ponto de vista de tempo, antecipação e coordenação, Brink claramente tem tudo para ser um protetor de aro. É difícil para o Sparks perder agora.

Como os Sparks se ajustam à ausência dela? Como a escalação muda? Qual jogador não escalado o Los Angeles pode contratar?

Pelton: A fresta de esperança para o Sparks é o centro reserva Li Yueru tem entrado recentemente durante sua primeira ação prolongada na WNBA, depois de jogar apenas 82 minutos como novato no Chicago Sky em 2022. Li teve o recorde de sua carreira com 18 pontos em Seattle no início deste mês , terminando o jogo sobre Brink, e 11 pontos em 5 de 6 arremessos no jogo quando Brink se machucou. Por 36 minutos, suas médias de 14,2 pontos e 10,6 rebotes são melhores que Brink (12,3 e 8,7), embora Li não esteja nem perto do tipo de dissuasão ao redor do aro como bloqueadora de chutes.

No futuro, Los Angeles poderá trazer Azura Stevens de volta à escalação em breve. Quando Stevens inicialmente sofreu uma lesão no braço esquerdo jogando na China e foi submetida a uma cirurgia, os Sparks indicaram que ela seria reavaliada em 12 semanas. Alcançaremos essa marca na sexta-feira. Stevens pode jogar como centro ao lado de Dearica Hamby ou como atacante ao lado de Li.

Se Stevens ainda perder pelo menos mais três semanas, Los Angeles seria elegível para uma exceção de dificuldade para adicionar um 13º jogador ao elenco. A Rainha Egbo, recentemente dispensada por Connecticut, seria um alvo lógico. Alternativamente, o Sparks poderia trazer de volta o central húngaro Virag Kiss, que estava com a equipe no campo de treinamento.

Voepel: As decisões de escalação são sempre difíceis e levantaram algumas sobrancelhas quando os Sparks dispensaram Monique Billings antes da temporada. O Billings de 1,80 metro, que jogou seis temporadas no Atlanta Dream, é um veterano que não é fácil de encontrar. Foi uma boa sorte para o Dallas Wings, que contratou o Billings quatro dias depois que o Sparks a dispensou. Ela está com média de alta na carreira de 11,9 pontos e 8,8 rebotes agora para os Wings.

São águas passadas para os Sparks. É muito cedo para descartar a pós-temporada, mas, realisticamente, tudo ficou ainda mais difícil para Los Angeles. Como Kevin disse, Li é promissora – ela tem apenas 25 anos e está jogando 26 minutos, o melhor da temporada, na terça-feira. E Stevens pode causar um impacto notável sempre que retornar.

Muito foco agora estará no atacante Rickea Jackson, a outra escolha do Sparks na loteria de 2024 nesta temporada. A seleção número 4, ela tem média de 10,3 pontos e 3,6 rebotes. O melhor jogo de Jackson até agora foi um desempenho de 19 pontos e 10 rebotes contra o Minnesota Lynx em 14 de junho. Jackson marcou dois dígitos em quatro de seus últimos cinco jogos, arremessando 56,1% de campo nesse período. Ela é uma artilheira talentosa e também capaz de ser uma defensora versátil do Sparks.

Que mudanças o USA Basketball faz em seu elenco 3×3?

Pelton: Com base nas regras 3×3 da FIBA, o basquete dos EUA deve substituir Brink por outro jogador que tenha pontos de qualificação suficientes em competições 3×3, o que significa que os EUA não podem simplesmente escolher Aliyah Boston depois que ela foi deixada de fora da escalação olímpica para o tradicional 5-contra-5. equipe.

Além disso, o USA Basketball provavelmente vai querer ocupar o lugar de Brink com outro posto para complementar a guarda Hailey Van Lith, o ala Rhyne Howard e a colega Cierra Burdick. Olhando através das classificações individuais da FIBA, o substituto mais lógico é Hamby, que se qualifica automaticamente ao se classificar entre os 20 melhores jogadores dos EUA em 3×3 pontos.

Hamby está tendo uma temporada All-Star na WNBA – ela foi uma das escolhidas por Alexa Philppou da ESPN para a escalação que enfrentará a equipe olímpica 5 contra 5 dos EUA no WNBA All-Star Game deste ano – e traz mais experiência 3×3 do que outros jogadores desse tipo.

Se o basquete dos EUA estiver menos preocupado em substituir o tamanho de Brink, a companheira de equipe de Howard no Atlanta Dream, Allisha Gray, seria outra forte candidata depois de ajudar os EUA a ganhar o ouro inaugural por 3×3 em 2021 em Tóquio. Ou os EUA poderiam trazer de volta Katie Lou Samuelson, do Indiana Fever, que deveria fazer parte do time há três anos antes de contratar o COVID-19 e ficar de fora.

Voepel: Concordo com Kevin: Hamby, Samuelson ou Gray parecem ser as melhores escolhas para substituir Brink, que dedicou muito tempo ao 3×3. É de partir o coração que ela perca as Olimpíadas, algo que Samuelson entende muito bem.

No ano passado, Brink foi MVP da Copa do Mundo Feminina 3×3 da Fiba em Viena, Áustria, quando os Estados Unidos conquistaram o ouro. Ela também competiu em duas etapas da FIBA ​​3×3 Women’s Series de 2023, já que as americanas ficaram em segundo lugar em Montreal e Quebec.

O torneio 3×3 provou ser muito popular entre os telespectadores dos EUA em 2021, quando Gray, Kelsey Plum, Jackie Young e Stefanie Dolson ganharam o ouro. Young e Plum estão agora no time 5 contra 5 de Paris, o que pode estar no futuro de Brink.

Como será o futuro de Brink com o Sparks e o USA Basketball?

Voepel: Por mais difíceis que sejam as lesões e a reabilitação do LCA, é algo de que inúmeros jogadores voltaram para ter carreiras excelentes. Brink terá tempo para se recuperar e esperançosamente retornar para a temporada 2025 da WNBA. E ela poderá fazer parte do time 5 contra 5 ou 3×3 dos Jogos de Los Angeles de 2028.

Pelton: Brink continua sendo um alicerce para os Sparks, junto com Jackson e quem quer que seja o draft de Los Angeles no próximo ano – provavelmente na loteria. A esperança é que esta lesão ocorra relativamente no início da temporada e permita que Brink volte à quadra a tempo para o campo de treinamento de 2025. Considere que há quase exatamente um ano (20 de junho), Brionna Jones, central de Connecticut, sofreu uma lesão semelhante no final da temporada, uma ruptura de Aquiles. Agora Jones jogou todos os 14 jogos em seu nível All-Star habitual e ajudou o Sun a ter o melhor começo na história da franquia.