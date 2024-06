O que acontecerá com Dak Prescott e os Cowboys? Jerry Jones tomou uma grande decisão

Dak Prescotto futuro com o Dallas Cowboys está no ar quando ele entra no último ano de seu contrato em 2024. Esperava-se que o quarterback garantisse uma prorrogação de contrato, mas a eliminação inesperada do time contra o Green Bay Packers suspendeu as negociações.

Jerry Jones, o dono dos Cowboys, deu um passo atrás e está hesitando em oferecer um novo acordo a Prescott. Faltando apenas algumas semanas para a pré-temporada, as negociações foram paralisadas. Isso levantou a possibilidade de Prescott se tornar um agente livre, o que poderia atrair o interesse de vários times da NFL.

Dak Prescott realmente vale US$ 160 milhões?

O próprio Prescott reconheceu a incerteza, afirmando: “Não vou dizer que tenho medo de estar aqui ou não. Não tenho medo de nenhuma das situações, para ser sincero com você.” Ele expressou seu amor pelo jogo e pelos companheiros, enfatizando que seu foco atualmente está no Dallas Cowboys. No entanto, ele também deixou a porta aberta para outras possibilidades após a temporada, dizendo: “E, depois desta temporada, veremos onde estamos e se o futuro reserva isso. E então, se não, iremos de lá.”

Apesar da falta de clareza, os relatórios sugerem que o Cowboys já tomaram sua decisão sobre o futuro de Prescott. De acordo com Jeremy Fowler, a equipe está empenhada em recontratar Prescott eventualmente, mesmo que não tenha tornado públicas suas intenções.

Jones pausa negociações de extensão de Prescott

“Os Dallas Cowboys estão apostados em recontratar Dak Prescott eventualmente. Eles apenas não demonstraram isso ainda”, revelou Fowler. “Disseram-me nos bastidores eles deixaram claro que não querem que ele atinja a agência gratuita em 2025. Eles querem que ele seja o quarterback do futuro, mas a negociação foi descrita para mim como passiva”.

Quanto ao aspecto financeiro, especula-se quanto Prescott buscará dos Cowboys. O atual quarterback mais bem pago da NFL é Joe Burrow, ganhando US$ 55 milhões por ano. Isso estabelece um padrão elevado para as possíveis demandas contratuais de Prescott.

Em resumo, embora haja incerteza em torno do futuro de Prescott com os Cowboys, parece que a equipe está comprometida em mantê-lo. No entanto, o processo de negociação e os termos financeiros continuam a ser factores significativos que moldarão o futuro de Prescott em Dallas.