O que aprendemos sobre os aspirantes a Cy Young, Tarik Skubal, Ranger Suarez

O Ranger Suarez da Filadélfia contra Tarik Skubal do Detroit pode ter sido um dos confrontos de arremesso mais esperados da primeira metade da temporada de beisebol de 2024.

Você provavelmente não tinha esse em seu cartão de bingo em março. Entrando no jogo de terça-feira à noite em Detroit, os dois esquerdistas eram provavelmente os principais candidatos ao prêmio Cy Young se a votação tivesse ocorrido no mesmo dia. Suarez teve 10-1 com um ERA de 1,75 e liderou a Liga Nacional em vitórias e ERA, mantendo os rebatedores com uma média de 0,191 e 0,538 OPS. Skubal estava 8-3 com um ERA de 2,50 enquanto mantinha os rebatedores com uma média de 0,207 e 0,592 OPS.

Agora, dizer que eles podem vencer não é exatamente a mesma coisa que dizer que são os favoritos para ganhar o prêmio no final da temporada. Skubal entrou no confronto como favorito na Liga Americana com +185, de acordo com a ESPN BET, enquanto Suarez ficou em segundo na NL, atrás do companheiro de equipe Zack Wheeler com +325.

O confronto criou a rara possibilidade de os vencedores do Cy Young começarem um contra o outro na temporada regular durante a mesma temporada em que ganharam o prêmio. Aconteceu apenas mais uma vez, quando David Price dos Rays enfrentou RA Dickey dos Mets em 13 de junho de 2012. (Obviamente, isso teria sido impossível antes do início do jogo entre ligas em 1997, mas as chances de tal confronto são mínimas – embora seja um pouco mais provável agora que cada time jogue pelo menos uma série contra todos os clubes da outra liga.) Também aconteceu quatro vezes na história da World Series: em 1968, quando Bob Gibson enfrentou Denny McLain nos jogos 1 e 4 ; e novamente em 1969, quando Mike Cuellar enfrentou Tom Seaver nos jogos 1 e 4.

Jogo de terça-feira quase virou um grande duelo de arremessadores — os dois passaram por quatro innings sem gols em cerca de 45 minutos — antes dos Tigers se distanciarem para a vitória de 4-1 sobre os Phillies. Então, o que exatamente vimos de ambos os esperançosos do Cy Young?

Vamos começar com Skubal.

Quando fãs e analistas falam sobre arremessadores “chegando ao limite” o tempo todo hoje em dia, isso não está certo. A maioria dos arremessadores titulares consegue aumentá-lo em um momento crucial e foi isso que Skubal fez para se livrar dos problemas no segundo turno, quando eliminou Cristian Pache em uma bola rápida de 158,2 mph com duas eliminações e corredores em segundo e terceiro. Sua média de quatro costuras ainda é de 96,7 mph, mas ele foi 98,4 e 98,2 para torcer Pache.

Skubal conseguiu sair de outro congestionamento no turno seguinte. Ele acertou Trea Turner com um arremesso de duas eliminações e Harper seguiu com um duplo para o campo centro-esquerdo, mas Riley Greene fez uma bela jogada para segurar Turner em terceiro. Enfrentando Alec Bohm, o principal RBI na NL, Skubal começou com uma mudança para um golpe convocado e depois lançou três chumbadas seguidas. Bohm, talvez procurando aquele jogador de quatro costuras na zona, caiu suavemente para o segundo lugar.

Depois disso, Skubal dominou, permitindo apenas uma única entrada no campo em suas últimas quatro entradas, terminando com sete entradas sem gols e sete eliminações. Com apenas 91 arremessos, o técnico do Detroit, AJ Hinch, provavelmente poderia ter deixado Skubal passar mais uma entrada, mas ele parece estar em um limite estrito de 100 arremessos (Hinch ainda não o deixou ir além disso). Skubal certamente parecia um dos favoritos de Cy Young: seu arsenal é ridículo. Ele arremessa de um slot alto, atinge 98 mph, lança uma chumbada para mudar a linha de visão dos rebatedores, lança uma mudança (ele lançou 29 vezes na terça-feira), tem um controle deslizante que parece que vai quebrar as rótulas da direita. rebatedores de mão e, em seguida, mistura uma curva ocasional, o que parece injusto.

Além disso, ele trabalha rápido – ele tem o 19º ritmo de arremesso mais rápido entre os iniciantes. Ele não está dando muito tempo aos rebatedores para pensarem sobre qual arremesso inatingível será o próximo. Entre os iniciantes canhotos, talvez apenas Blake Snell, o vencedor do NL Cy Young em 2023, possa igualar Skubal em termos de material puro, mas Skubal tem um controle muito melhor (Garrett Crochet e Cole Ragans também estariam lá).

Nada disso é necessariamente tão surpreendente: depois de se recuperar de uma cirurgia no braço em 2022, Skubal dominou a segunda metade da temporada passada com uma ERA de 2,80 em 15 partidas. A única questão em relação à corrida de Cy Young será se ele conseguirá aguentar 180 entradas ou mais, já que o recorde de sua carreira é de 149 entradas em 2021.

Agora vamos para Suarez, que tem sido uma das maiores surpresas da temporada.

Ele é a antítese de Skubal, contando com uma chumbada de 150 km/h e mudando de velocidade e localização. É a arte acima do poder para Suarez, e ele merecia coisa melhor neste jogo. Os Tigers marcaram quatro corridas dele no quinto, mas o inning abriu quando Turner chutou um grounder indo para a direita com corredores em primeiro e segundo e sem eliminações. Foi considerado um acerto de base, mas deveria ter sido um erro. Uma corrida então marcou na escolha do defensor e mais duas em um single suave no meio com o campo interno empatado antes de Greene triplicar para marcar a quarta corrida. Se Turner acertar, é possível que Suarez marque um zero no inning.

(Como um aparte: Turner não é um bom shortstop defensivo. Edmundo Sosa substituiu Turner quando ele se machucou e teve um fator de alcance de 4,00 jogadas feitas por nove entradas em comparação com 3,18 de Turner. Essa é uma grande diferença – e vimos o a mesma coisa na temporada passada, embora em uma amostra muito pequena. É improvável que os Phillies fizessem isso dado o contrato de Turner, mas se eles realmente querem melhorar o campo central, eles poderiam mover Turner para lá – onde ele jogou como novato. em 2016 – e manter Sosa, que acertou bem, no shortstop.)

De qualquer forma, foi uma partida de azar para Suarez, e ele não ficou muito feliz quando o técnico do Phillies, Rob Thomson, o eliminou após seis entradas. Ele pode continuar?

Eu não projetaria um ERA de 2,01 para o resto do caminho, é claro, mas Suarez aumentou sua taxa de eliminações este ano – 99 em 98 1/3 innings – e não foi simplesmente um cara que levou sorte. Ele recebe uma tonelada de grounders; neste jogo, eles apenas encontraram buracos. Ele está saudável depois de lutar contra um aperto no antebraço no ano passado e nós o vimos entregar na pós-temporada nos últimos dois anos para os Phillies (1,62 ERA em 33 entradas). Parece que a versão focada de Suarez em outubro está aparecendo agora na temporada regular. Nesta época, às vezes é difícil acreditar em um cara que não lança uma bola rápida, mas estou comprando Suarez. Acho que ele estará naquela corrida de Cy Young no final da temporada.

Jogo divertido de assistir: 2 horas e 4 minutos. E se ambos os caras ganharem o Cy Young Awards, coloque isso como uma curiosidade histórica divertida também.