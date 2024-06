O que está por trás das dificuldades de Bellingham com a Inglaterra na Euro 2024?

Jude Bellingham faz 21 anos no sábado e já é um experiente internacional com a Inglaterra, um vencedor da Liga dos Campeões com o Real Madrid e um membro indiscutível da nova onda de superestrelas prontas para dominar um cenário de futebol pós-Lionel Messi/Cristiano Ronaldo. Ele é o arquetípico meio-campista de área a área, artilheiro, um jovem extremamente confiante e completo que projeta maturidade além de sua idade e é nada menos que o sonho de uma agência de marketing. Garoto de Ouro? Esse é Bellingham por toda parte.

Mas, pela primeira vez na sua prodigiosa carreira, as nuvens de tempestade estão a formar-se. Há menos de um mês, depois de ajudar o Real Madrid a vencer a Liga dos Campeões pela 15ª vez, um recorde, na vitória por 2 a 0 sobre o ex-time Borussia Dortmund, em Londres, Bellingham era apontado como o favorito para ganhar a Bola de Ouro deste ano, depois de conquistar 24. gols e 13 assistências em 45 jogos. No entanto, depois de uma série de atuações ruins pela Inglaterra na Euro 2024, na Alemanha, o mais próximo que ele pode chegar do troféu é um bolo de aniversário feito à sua imagem.

Embora tenha marcado o único gol da vitória da Inglaterra por 1 a 0 sobre a Sérvia no jogo de abertura do torneio, Bellingham contribuiu pouco durante os jogos subsequentes contra Dinamarca e Eslovênia – ambos empates – e vai para a partida das oitavas de final de domingo contra Eslováquia com dúvidas sobre sua vaga na seleção.

Depois de suportar a frustração de 90 minutos sem gols contra a Eslovênia em Colônia, Bellingham disse que estava “completamente morto” — uma admissão preocupante de fadiga, ainda nem na metade da Euro 2024. Quando questionado pelos repórteres após o jogo contra a Eslovênia sobre as atuações de Bellingham na Alemanha e se ele queria mais do jogador, o técnico da Inglaterra, Southgate, deu a entender sua insatisfação com uma resposta cautelosa.

“Eu terei essas mensagens com ele [Bellingham] em vez de colocá-los sobre os papéis”, disse Southgate. “É sobre o time. Temos que jogar como um time o tempo todo.”

Wayne Rooney, o ex-capitão da Inglaterra que exerceu pressão semelhante sobre Bellingham quando era uma jovem estrela em grandes torneios, acredita que as frustrações do meio-campista do Real Madrid estão agora impactando seu desempenho.

“Para mim, ele parecia muito frustrado [at Euro 2024]”, disse Rooney ao podcast do Football Daily. “Eu já estive lá — exatamente na posição em que ele está — e até mesmo no jogo [against Slovenia]você o viu jogando os braços para o alto.

“Como talismã da Inglaterra e do Real Madrid, não o ouvi falar. Qual é a razão para isso? Como um dos jogadores icônicos da seleção inglesa atualmente, ele deveria estar na frente disso. Isso me diz que ele é provavelmente não está muito bem no torneio.”

Esperava-se que Jude Bellingham conquistasse o Euro 2024, mas tem sido uma sombra do que era. Pablo Morano/Agência BSR/Getty Images

O debate em torno de Bellingham não é algo que muitos esperavam que acontecesse agora, mas também pode haver fatores atenuantes por trás de sua incapacidade de brilhar até agora.

Ele tem sido incomodado por um problema no ombro desde que sofreu uma lesão em novembro passado — um problema que o forçou a perder quatro jogos do Madrid — e uma lesão no tornozelo em março o afastou por três semanas. A lesão no ombro continua afetando Bellingham, como mostrado pela cinta pesada que ele estava usando durante o jogo da Eslovênia, que ele revelou após tirar a camisa no apito final.

Darren Burgess, consultor sênior da FIFPro sobre carga de trabalho dos jogadores, disse à ESPN no início do torneio que Bellingham já havia marcado 18.571 minutos no futebol sênior. Esse número é agora de 18.837, depois de completar apenas quatro minutos dos três jogos da Inglaterra na fase de grupos.

Para contextualizar, aos 21 anos, Rooney havia registrado 15.481 minutos pelo clube e pela seleção, enquanto Steven Gerrard havia conseguido 7.034; David Beckham registrou apenas 3.929 minutos.

Talvez as lesões e os esforços físicos de Bellingham o estejam afetando exatamente no momento em que mais se espera dele na Euro 2024. Uma fonte disse à ESPN que o técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, considera a energia altruísta e a ética de equipe do meio-campista uruguaio Federico Valverde como sendo crucial para Bellingham jogar com tanta liberdade na Espanha. Nem é preciso dizer que a equipe de Southgate não possui um jogador com os atributos de Valverde, então Bellingham está lutando para ser a força que é em seu clube.

“Valverde é as pernas do time do Real”, disse Stewart Robson, ex-meio-campista do Arsenal e analista da ESPN La Liga. “Ele não faz o trabalho apenas para Bellingham, ele faz para o time inteiro. Ele ajuda Dani Carvajal na lateral direita, permite que Vinícius Júnior e Rodrygo se concentrem em suas funções de ataque e geralmente é uma engrenagem vital para o Real. A Inglaterra não tem ninguém como Valverde. O único que fornece o mesmo tipo de cobertura defensiva é Kyle Walker por causa de seu ritmo.”

Uma cobertura defensiva confiável é crucial para Bellingham, especialmente quando ele joga na posição de número 10 e passa seu tempo se concentrando no terço de ataque em vez de suas funções defensivas como meio-campista.

O meio-campista do Real Madrid, Federico Valverde, é fundamental para a forma como Bellingham joga em seu clube. Grzegorz Wajda/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Indo para o torneio, Southgate disse à ESPN que queria explorar suas qualidades de ataque e disse que Bellingham é “um dos jogadores que precisa estar no time”.

“Com o Dortmund, ele era um nº 8 mais ofensivo”, disse Southgate. “Há momentos em que ele jogou como um dos duplos nº 6 e ele fez isso conosco algumas vezes no começo. Mas ele é um jogador que você precisa permitir a licença para seguir em frente e com o Madrid ele teve uma enorme quantidade de liberdade, onde ele foi um falso nº 9 na maior parte da temporada. Ele tem sido um jogador ofensivo e teve um impacto devastador nos jogos ao fazer isso.

“Provavelmente o vemos como um jogador mais avançado do que éramos há dois anos, quando você ainda olha para tudo o que ele pode ser. Claro, quando você joga de uma certa maneira todas as semanas com seu clube, para então fazer algo completamente diferente quando você vem com a seleção nacional é mais desafiador. Mas ele é sem dúvida um dos jogadores que precisa estar no time e está conseguindo o equilíbrio certo de onde todos esses jogadores se encaixam e qual é o melhor equilíbrio. todo o grupo.”

É evidente que Southgate ainda tem de encontrar o equilíbrio de que a Inglaterra necessita para explorar os pontos fortes do Bellingham, em vez de expor as suas fraquezas.

Fontes disseram à ESPN que houve uma discussão interna sobre se a conversa “Phil Foden e Bellingham” deveria se tornar Foden ou Bellingham, enquanto foi apontado em reuniões internas de análise de vídeo que a dupla frequentemente ocupou espaços semelhantes ao atacar. No entanto, Southgate evitou perguntas sobre se ele teria que sacrificar um dos dois em busca de um time mais eficaz.

A incapacidade da Inglaterra de progredir a bola rapidamente pelo meio-campo afetou todos os seus jogadores de ataque na Euro 2024, e Bellingham não é exceção. Southgate esperava que o alcance de passe e a visão de Trent Alexander-Arnold ajudassem a dar a Bellingham, Foden e Bukayo Saka a bola cedo o suficiente no espaço para causar problemas aos adversários, mas a Inglaterra tem sido pesada na posse de bola, algo que Southgate reconheceu tanto em pessoal quanto em táticas ao eventualmente trocar Alexander-Arnold por Conor Gallagher e ajustar seu sistema 4-2-3-1 para 4-3-3 com a bola em sua partida final do Grupo C contra a Eslovênia.

Phil Foden e Bellingham costumam ocupar o mesmo espaço em campo pela Inglaterra. Imagens de Bradley Collyer/PA via Getty Images

Parte da ideia era que Gallagher poderia ajudar a melhorar a pressão da Inglaterra e então eles virariam a bola mais para cima no campo, permitindo que os quatro da frente da Inglaterra tirassem vantagem de turnovers mais rápidos em áreas avançadas. Isso ajudaria a anular os problemas da Inglaterra na construção, mas a mudança tática não funcionou. E enquanto Southgate jogava os dados ao introduzir Cole Palmer e depois Anthony Gordon no final do segundo tempo, Bellingham se viu na ala esquerda às vezes para que Foden pudesse se deslocar mais para o centro, e então na direita quando Palmer parecia afetar brevemente o jogo naquele flanco.

Nada disso combinava com ele. A irritação de Bellingham tem sido evidente, mesmo no jogo contra a Sérvia, quando a meio da segunda parte ele pressionou sozinho, foi facilmente contornado e recuou visivelmente com a falta de ajuda.

“Ele está dando tudo de si, 100%, não acho que esse seja o problema”, disse Rooney. “Você quer que os jogadores exijam mais de seus companheiros de equipe e acho que é isso que ele estava tentando fazer. “Não é uma crítica, é um elogio em alguns aspectos, mas você simplesmente não quer que isso chegue ao ponto em que ele pode receber um cartão vermelho bobo.”

O temperamento de Bellingham, e não apenas suas performances gerais, tem sido motivo de preocupação na Alemanha. Ele se permitiu se envolver em empurrar e empurrar os oponentes em cada jogo até agora e tem sido notavelmente vocal com os árbitros. E Robson, que estudou Bellingham durante sua primeira temporada na LaLiga, acredita que sua atitude mudou.

“Houve uma diferença nele na segunda metade da temporada em relação à primeira”, disse Robson. “Dava para sentir uma mudança de atitude. “No início, ele era todo sorrisos, amando a vida, correndo atrás, trabalhando duro e marcando gols. Mas depois do Natal, ele entrou numa fase de mau humor. Ele seria abordado e depois passaria três segundos no chão, reclamando com os oficiais, agindo como se o mundo estivesse contra ele e vimos isso também na Alemanha. Ele basicamente se tornou um grande sucesso. Falou-se tanto em Espanha sobre ele ser tão bom como Zinedine Zidane e toda a sua atitude mudou. Ele parou de trabalhar tanto.”

jogar 2:13 Hislop surpreso com a má forma da Inglaterra na Euro 2024 Steve Nicol e Shaka Hislop reagem ao empate da Inglaterra por 0 a 0 contra a Eslovênia na Euro 2024.

Em defesa de Bellingham, no entanto, a mudança identificada por Robson ocorreu após a primeira lesão no ombro. Então, isso foi um fator em seu declínio no desempenho e mudança de atitude?

“Isso é possível”, disse Robson. “Se você está lesionado e jogando com dores, não quer enfrentar tantos desafios e tem dificuldades nos jogos, então, se isso acontecer, só há um caminho para o seu desempenho.”

Enquanto isso, fontes disseram à ESPN que a elevação de Bellingham ao grupo de quatro líderes da Inglaterra para essas finais, ao lado de Harry Kane, Declan Rice e Kyle Walker, causou certa surpresa entre alguns ligados ao acampamento. A explicação de Southgate de que queria um canal para o elemento mais jovem da equipe foi a justificativa e a nomeação de Bellingham foi recebida positivamente por seus companheiros de equipe, mas ocorreu no início de sua carreira.

Então, novamente, tudo o que ele conquistou até agora também. Apesar de sua ascensão ao grupo de figuras seniores da seleção inglesa, Bellingham, conforme identificado por Rooney, ainda não falou com a mídia além do canal interno Lion’s Den da Federação Inglesa, portanto, sua opinião sobre seu próprio desempenho ainda não foi divulgada.

Mas, falando com o Lion’s Den após o jogo contra a Eslovênia, houve um reconhecimento de que a Inglaterra não teve o desempenho esperado.

“Você pode jogar em um nível que não é o seu normal ou não é o seu melhor, mas o importante quando você está vestindo este emblema e esta camisa é que você os representa [supporters] e você não desiste”, disse Bellingham. “Eu sei que há muita negatividade fora do acampamento e dos estádios, mas eu sempre sinto quando entramos no estádio, é tão diferente. Eu acho que é importante, como companheiros de equipe e como um time, lembrarmos que aqueles no estádio são aqueles que vão nos dar energia, então não se preocupe com aqueles que não estão lá.”

Bellingham está lá, mas ainda não chegou ao torneio. Com a fase de mata-mata chegando, a Inglaterra realmente precisa que Bellingham finalmente apareça.

(Reportagem adicional de Alex Kirkland)