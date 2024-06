O que há de mais recente na saga RSN significa para pessoas que não podem assistir à MLB

ROYCE LEWIS, a estrela magnética e frequentemente lesionada do Minnesota Twins, retornou recentemente de outra ausência prolongada e tem produzido como um dos melhores jogadores do jogo. Na tarde de quinta-feira, ele marcou seu nono home run em 15 jogos, estabelecendo um recorde da franquia, energizando uma base de fãs e mantendo os Twins a uma distância de ataque na Liga Central Americana. Mas os residentes de Minnesota com assinaturas da Comcast não puderam assistir – ou praticamente nenhum dos 47 jogos dos Twins desde o início de maio.

Sete semanas e meia atrás, a Comcast retirou todos os canais do Diamond Sports Group de suas ondas de transmissão depois que os dois lados não conseguiram chegar a um acordo sobre um novo contrato, uma circunstância tão preocupante que desencadeou uma carta aberta da senadora Tina Smith, de Minnesota, instando a Comcast para “voltar às negociações e consertar isso”.

“Meus eleitores”, escreveu Smith em 5 de junho, “estão furiosos”.

A Liga Principal de Beisebol só pode sentar e observar tudo se desenrolar com os dentes cerrados.

Uma indústria que – através do comissário Rob Manfred – tem frequentemente elogiado a importância do alcance teve o seu âmbito significativamente truncado e dificilmente pode fazer algo a respeito. Os clientes da Comcast que residem nos mercados onde cada um dos 12 times de beisebol de Diamond joga foram excluídos por quase dois meses e provavelmente continuarão assim durante toda a temporada, com fãs dos Twins, Atlanta Braves e Detroit Tigers – três clubes residentes em regiões onde a Comcast é mais prevalente – entre os mais afetados.

Um executivo de alto escalão da liga, falando sob condição de anonimato este mês, chamou a situação da Comcast de “brutal” e lamentou a probabilidade de que, em sua opinião, nada mudará no futuro próximo – a Comcast não abandonará suas demandas , as disposições de exclusividade não permitirão que a MLB ofereça uma opção de streaming para fãs locais e o Diamond Sports Group não compensará a perda de receita.

Em cerca de cinco semanas, tudo poderá vir à tona.

Uma audiência de confirmação está marcada para 29 e 30 de julho, quando um juiz de falências poderá determinar se Diamond, que administra as redes esportivas regionais (RSN) para 38 times da MLB, NBA e NHL sob o nome Bally Sports, avançará como um negócio ou encerrar totalmente. É uma decisão que poderá acelerar mudanças drásticas num cenário de mídia em rápida evolução e que terá um grande impacto no desejo fortemente arraigado da MLB de colocar os direitos de mídia sob um guarda-chuva nacional.

Antes de atrair parceiros como Amazon, Netflix, Hulu ou ESPN+, a liga diz que precisa dos direitos – sem blecaute, sem a exclusividade territorial vinculada aos acordos tradicionais da RSN – para algo em torno de 15 times, segundo fontes. E isso só será possível se a Diamond não sair da falência.

AS CHANCES DO DIAMANTE DRAMÁTICA melhorou em meados de janeiro, quando anunciou um acordo de suporte à reestruturação que incluía parceria com a Amazon para seus recursos de streaming. Suas perspectivas sofreram um grande golpe em 1º de maio, quando a Diamond não conseguiu fechar um acordo com a Comcast, seu terceiro maior distribuidor. Segundo fontes, o acordo fracassou porque a Comcast queria colocar as equipes Diamond em um nível mais alto e mais caro. Seis semanas depois, os dois lados permanecem num impasse, sem sinais de que alguma coisa vá mudar.

Os dirigentes da MLB passaram os últimos 15 meses irritados com Diamond, irritados com a volatilidade que criou incerteza sobre se os times da liga seriam pagos e abertamente céticos quanto à viabilidade de Diamond a longo prazo. Nas últimas semanas no tribunal de falências, representantes da MLB, da NBA e da NHL expressaram frustração pela falta de informações sobre as finanças de Diamond, especialmente no que se refere aos seus acordos com distribuidores, provocando o que equivaleu a uma briga de descoberta.

Nenhuma das ligas parece acreditar que a Diamond possa continuar sendo um negócio sustentável sem a Comcast.

“Acho importante, do ponto de vista da Liga Principal de Beisebol, entender exatamente o quão devastador é perder o controle na Comcast”, disse o advogado da MLB, James Bromley, no tribunal de falências em 15 de maio.

“Diamond, em nossa opinião, não parece ter um plano de negócios viável neste outono”, disse o advogado da NBA, Vincent Indelicato, durante a última conferência de status no tribunal de falências em 4 de junho. nossa temporada em alguns meses.”

Diamond recentemente pediu para transferir sua audiência de confirmação de meados de junho para o final de julho, em grande parte para ganhar mais tempo para negociar acordos com a NBA e a NHL, ambas as quais foram capazes de essencialmente recuperar seus direitos digitais na conclusão de 2023. -24 temporada. Mas a data posterior agora sangra desconfortavelmente perto do início das próximas temporadas, aumentando a tensão. Para complicar ainda mais a situação está a possibilidade de o juiz Chris Lopez atrasar a sua decisão para que a empresa possa resolver questões pendentes com o seu plano de reorganização.

Como disse a advogada da NHL, Shana Elberg, em 4 de junho: “O tempo é essencial”.

A Diamond defendeu a sua viabilidade observando que garantiu acordos de longo prazo com 10 dos seus 12 maiores distribuidores, incluindo os dois maiores, DirecTV e Charter. Uma fonte familiarizada com a situação da Diamond disse que ela também concordou com os termos de um novo acordo de direitos de nomenclatura com a FanDuel, que permitiria à gigante do jogo online operar a plataforma direta ao consumidor da Diamond em seu site. (Se for permitido sair da falência, o nome das transmissões Diamond mudará de Bally para FanDuel no final da atual temporada regular da MLB.)

A proposta da empresa para as ligas é simples: em um cenário de mídia em constante mudança e repleto de incertezas, ela oferece algo de valor significativo – garantia de receita de distribuição plurianual com a qual as equipes podem contar, o tipo que talvez não consigam replicar ramificando-se. por conta deles.

Empresas como a Diamond “criaram o que durante muito tempo foi um rolo compressor que produzia taxas de direitos cada vez mais altas para times e ligas e, ao mesmo tempo, ampla distribuição e massa crítica”, disse Ed Desser, executivo de televisão de longa data que agora é presidente. da consultoria de mídia Desser Media. “Não há dúvida de que organizações como essas prestaram serviços durante muito tempo. A questão agora é: ‘Será que o pêndulo oscilou ao ponto de mitigar esse valor?’ E há diferenças de opiniões. Isso não é apenas uma função de onde você está, mas também uma função do que você assume em termos de assinantes, distribuidores, programação, etc.”

SE O DIAMANTE EMERGIR após a falência, as equipes da MLB simplesmente manteriam seus acordos RSN pré-existentes. Alguns deles se estendem até a década de 2030 e pagam até nove dígitos anualmente. É o tipo de receita que será difícil, se não impossível, de replicar em outros lugares, de acordo com especialistas do setor, e é por isso que Manfred declara frequentemente que prefere que as equipes sejam pagas durante a vigência de seus contratos.

Esse é o cenário ideal, mas que a liga aparentemente não considera mais viável. O pior cenário não é que esses contratos desapareçam, mas sim que a Diamond surja em terreno instável, provocando mais da mesma incerteza que obscureceu a última temporada e, se os proprietários continuarem a citar negócios instáveis ​​da RSN como desculpa para não gastar, parece destinado a manchar o próximo.

Em algum lugar entre esses dois extremos está o plano central da MLB – abrigar todos os direitos de mídia sob o mesmo guarda-chuva, em vez de fazer com que as equipes fechem acordos com a RSN por conta própria. A abordagem incluiria a manutenção de um produto tradicional de cabo linear e, ao mesmo tempo, a contratação de uma grande empresa de streaming que serviria como lar digital da MLB. Com isso, dizem os dirigentes da MLB, os apagões cessariam e parte da fragmentação atual que frustra os fãs se dissolveria. É um plano que alguns consideram excessivamente optimista, repleto de muitas peças móveis – e que poderá funcionar apenas se todas as 30 equipas finalmente aderirem.

“Provavelmente haverá cerca de 25 equipes que eventualmente aceitarão isso”, disse um executivo de alto escalão de uma equipe de médio porte, “e então haverá outras cinco que serão realmente difíceis de vender”.

A MLB atualmente detém os direitos de transmissão e streaming do San Diego Padres e do Arizona Diamondbacks, ambos com corte de diamante no ano passado, bem como do Colorado Rockies, que perdeu seu contrato com a RSN quando a AT&T SportsNet Rocky Mountain encerrou as operações comerciais em outubro. Os Texas Rangers, Cleveland Guardians e Twins, que negociaram contratos de um ano com Diamond em fevereiro, poderiam se juntar a eles durante a entressafra.

Mas times de grande porte como o New York Yankees, o Boston Red Sox e o Los Angeles Dodgers, entre alguns outros, têm graus variados de participação acionária em seus RSNs e ganham substancialmente mais do que outros clubes na mídia local. Muitos duvidam que essas equipas tenham qualquer interesse em eventualmente partilhar os seus lucros sob um modelo nacional. Mas outros argumentam que eventualmente não terão escolha; o modelo tradicional de cabo que durante anos sustentou as receitas está desmoronando em todos os lugares, em velocidades variadas.

O destino de Diamond terá um papel importante na determinação do ritmo.