O que vem por aí para Ryan Garcia após sua suspensão de PED de um ano?

Ryan Garcia foi suspenso um ano após seus testes positivos para a droga ostarine, que melhora o desempenho – retroativo à sua vitória por decisão majoritária em 20 de abril sobre Devin Haney, que foi anulada para sem competição – depois que a estrela do boxe chegou a um acordo com a Comissão Atlética do Estado de Nova York, disse a comissão à ESPN na quinta-feira.

Garcia, 25 anos, também perdeu sua bolsa, disse a comissão. A bolsa divulgada de Garcia era de US$ 1,2 milhão, disseram fontes, que é o valor que ele abrirá mão, embora seus ganhos garantidos sejam milhões a mais. A comissão disse que também multou Garcia em US$ 10 mil.

Garcia (24-1-1NC, 20 KOs) derrubou Haney três vezes durante a luta, nas rodadas 7, 10 e 11. Garcia era inelegível para ganhar o título meio-médio júnior do WBC de Haney e agora Garcia ficará afastado dos gramados por pelo menos um ano. O advogado de Garcia, Paul Greene, disse à ESPN no mês passado que esperava uma suspensão de quatro meses ou menos.

“O que quero dizer é que prefiro dizer a verdade do que tentar inventá-la com uma mentira, porque mentiras não existem”, disse Garcia à ESPN no mês passado, antes que a amostra B retornasse positiva. “Então, se eu realmente aceitasse [ostarine], eu diria, ‘Honestamente, eu estava passando por uma situação estranha. Eu não estava tão confiante. Eu escolhi pegar. Desculpe.’ E é isso. Mas não o fiz e odeio trapacear. … Tudo o que posso dizer é equipe jurídica, me ajudem a descobrir isso.”

A Associação Voluntária Antidopagem administrou os testes de doping, mas não atribui punições. Isso cabia à Comissão Atlética do Estado de Nova York, sob cujas regras a luta ocorreu.

Garcia e Haney se inscreveram nos testes VADA antes da luta, o que significa que ambos os boxeadores foram testados aleatoriamente várias vezes antes da luta. Os atletas são obrigados a enviar formulários de localização para que os coletores possam encontrá-los em qualquer lugar.

“Quem foi pego dopando e admitiu?” Haney disse no mês passado no “SportsCenter”. “Acho que ele teria sido o primeiro da história.”

Haney era favorito em -900, de acordo com a ESPN BET, antes de entrar no ringue em -575, depois que Garcia estava 3,2 libras acima do peso. Haney era o boxeador número 6 peso por peso da ESPN, um lutador habilidoso que era o campeão indiscutível dos leves.

Haney (31-0-1NC, 15 KOs) nunca esteve na tela em 31 lutas profissionais antes de enfrentar Garcia. Um juiz empatou a luta, 112-112, mas foi anulado pelos placares de 114-110 e 115-109 para Garcia.

Agora que Garcia está suspenso por um ano, o que vem a seguir?

Por que Garcia foi suspenso por um ano?

Garcia evitou uma audiência com a comissão e, em vez disso, aceitou uma suspensão de um ano, uma penalidade severa que impedirá o astro do boxe de competir até 20 de abril de 2025. Garcia já perdeu US$ 600.000 para Haney depois de perder peso e agora perderá outros US$ 1.210.000, elevando o total para $ 1.821.000.

“É um resultado difícil”, disse o advogado de Haney, Pat English, à ESPN. English, que trabalha no boxe há mais de 40 anos, trabalhou em vários casos de PED. “Nunca vi um confisco de US$ 1,2 milhão ou algo remotamente próximo disso.”

Com um caso tão importante sendo monitorado de perto, a comissão certamente sentiu a responsabilidade de aplicar punições e provar que não estava favorecendo uma estrela do boxe. Fez exatamente isso com uma penalidade dispendiosa que, esperançosamente, impedirá o uso de PED no futuro.

Quando Canelo Alvarez, a maior estrela do boxe, foi suspenso por seis meses em 2018 pela substância proibida clenbuterol, a curta duração atraiu críticas. Afinal, a maioria dos boxeadores desse nível compete apenas duas vezes por ano.

Garcia lutou duas vezes no ano passado, uma derrota por KO para Gervonta “Tank” Davis em abril, e uma vitória por KO sobre Oscar Duarte em dezembro.

Qual foi a defesa de Garcia?

Ryan Garcia perdeu US$ 1,2 milhão para seu promotor, Golden Boy, e foi multado em US$ 10 mil pela Comissão Atlética do Estado de Nova York. Sam Hodde/Getty Images

De acordo com as regras da Comissão Atlética do Estado de Nova York, quando um lutador testa positivo para uma substância proibida, ele tem o “direito a uma audiência justa”, onde “cabe ao atleta o ônus de apresentar evidências que refutem a presunção de doping. “

A comissão adere à “responsabilidade objetiva” em relação ao antidoping.

“O combatente é responsável por tudo o que colocar em seu corpo”, dizem as regras. “Se o combatente tomar suplementos e depois testar positivo, a responsabilidade é do combatente.

“O combatente deve estar ciente de que a indústria de suplementos é mal regulamentada e estudos mostraram que alguns suplementos estão contaminados com esteróides. Se uma substância proibida for detectada na amostra do combatente – mesmo que não seja intencional – isso resultará em uma violação das regras da NYSAC.”

Garcia afirmou exatamente isso: contaminação do suplemento. Não importa como a substância proibida – neste caso, a ostarina – entrou no sistema de Garcia. Ainda é uma violação das regras.

Ostarine foi encontrado na amostra A de Garcia após um exame de urina em 19 de abril (um dia antes da luta) e 20 de abril. A amostra B posteriormente também retornou positiva.

Greene reconheceu um “componente negligente” nas ações de Garcia, mas argumentou que era uma “mentalidade inocente”. Por outras palavras, a equipa de Garcia não contestou o facto de ter ocorrido uma violação de doping.

“Entendemos que Ryan receberá alguma sanção”, disse Greene, sócio-fundador da Global Sports Advocates, que representou as estrelas do UFC Jon Jones e Sean O’Malley em casos de doping. No entanto, Greene também esperava que a punição fosse “no limite inferior da forma como eles determinam esses casos”.

Garcia apresentou formulários de controle de doping junto com os exames de urina, onde foi solicitado a listar todos os suplementos que estava tomando. Dois deles – NutraBio SuperCarb com sabor de framboesa e limonada e a mistura de aminoácidos com sabor de morango da BodyHealth – revelaram posteriormente a presença de ostarina.

No entanto, os suplementos que a equipe de Garcia enviou ao laboratório não estavam lacrados. A NutraBio rejeitou a alegação de contaminação de Garcia em 14 de junho.

“A NutraBio nunca fabricou um suplemento com ostarina e nunca trouxe ostarina para nossas instalações de fabricação para uso em qualquer produto”, dizia o comunicado. “… Fazer declarações difamatórias sobre nosso produto e marca que se baseiem em resultados de testes feitos em um recipiente não lacrado e vencido manuseado pelo indivíduo acusado não tem credibilidade.

“Além disso, a quantidade minúscula de ostarina supostamente detectada no recipiente aberto do SuperCarb não explica a quantidade de ostarina identificada na urina de Ryan Garcia, que a 6 ng/ml é 60 vezes o limite do teste.”

Victor Conte, que trabalha com Haney como nutricionista esportivo e consultor de desempenho, disse à ESPN no suplemento: “os resultados dos testes simplesmente não podem ser autenticados porque não há cadeia de custódia”.

“Por que eles estão testando pós em recipientes de suplementos não lacrados?” disse Conte, fundador da Bay Area Laboratory Co-Operative, que cumpriu pena na prisão depois de se declarar culpado de conspiração para distribuir drogas para melhorar o desempenho.

“Na minha opinião, parece provável que a adulteração possa estar envolvida. O teste de amostras de produtos de recipientes selados com os mesmos números de fabricação é o ponto de partida para que os resultados sejam considerados confiáveis.”

Garcia pode lutar fora de Nova York enquanto estiver suspenso?

Ryan Garcia derrubou Devin Haney três vezes antes de obter uma vitória por decisão majoritária em abril. Al Bello/Getty Images

A Associação de Comissões de Boxe (praticamente todas as principais comissões atléticas dos EUA) honrará qualquer suspensão de uma comissão desse grupo.

“Eu sei que vou encontrar uma maneira de lutar”, disse Garcia à ESPN no mês passado. “Se eu tiver que ir para um país diferente para lutar, eu irei. … Eu só quero estar no ringue. Estou no meu auge. Me sinto bem. Me sinto forte.”

É precisamente isso que Garcia terá de fazer, embora as comissões internacionais mais notáveis ​​provavelmente reconheçam a proibição. Certamente, ele poderá encontrar um país onde possa lutar, dado o seu poder de estrela e os negócios que gera.

No entanto, a NYSAC sempre poderá instituir punições adicionais nesse caso.

Como o ostarine melhora o desempenho?

Ryan Garcia, à direita, derrotou Devin Haney por decisão da maioria, mas o resultado foi alterado para sem disputa após o teste positivo de Garcia. Al Bello/Getty Images

Ostarine é um modulador seletivo do receptor de andrógeno que se liga às proteínas do corpo e diz efetivamente aos músculos para crescerem. Ajuda no desempenho, ajudando os atletas a construir massa muscular, aumentar a taxa de perda de gordura, aumentar a resistência e a capacidade de recuperação.

Ostarine está na lista de substâncias proibidas da Agência Mundial Antidopagem desde 2008 e, em 2022, foi listado como agente anabolizante pela WADA.

“Durante um campo de luta, os atletas predominantemente perderão muitos quilos para que possam atingir a categoria de peso acordada antes da luta”, disse Conte à ESPN. “Ostarine também pode ser usado durante a fase de redução de peso. Durante o período de redução de peso, as pessoas recorrem frequentemente a dietas rigorosas – perdendo principalmente a ingestão convencional de calorias.

“Ostarine tem a capacidade de manter a força e a massa muscular durante déficits calóricos. Provou ser o produto ideal para ciclos de aprimoramento corporal onde você deseja construir massa muscular e, ao mesmo tempo, reduzir o excesso de gordura.”

Ostarine é proibido pela comissão em níveis superiores a 0,1 ng/ml. Conte postou no X no mês passado que o nível de ostarina de Garcia era de 6 n/ml, o que é 60 vezes o limite permitido.

Ostarine foi ligado a algum outro lutador notável?

O astro do boxe britânico Amir Khan foi suspenso por dois anos pelo Antidoping do Reino Unido depois de testar positivo para ostarine após sua derrota por nocaute técnico no sexto round para Kell Brook em Manchester, em fevereiro de 2022. Khan não competiu desde então.

A Comissão Atlética do Estado de Nevada suspendeu O’Malley por seis meses depois que ele testou positivo para ostarina em maio de 2018. Ele recebeu uma suspensão de nove meses no ano seguinte, quando a ostarina foi novamente encontrada em seu sistema.

O wide receiver All-Pro DeAndre Hopkins testou positivo para ostarine em 2022. O ex-atacante ofensivo do Pro Bowl Taylor Lewan também testou positivo para a mesma substância em 2019, assim como vários jogadores de Clemson antes da semifinal do College Football Playoff contra Notre Dame em 2018.