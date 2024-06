O rebatedor estrela da Geórgia, Charlie Condon, ganha o prêmio Golden Spikes

CARY, NC – Charlie Condon, da Geórgia, foi eleito o vencedor do Golden Spikes Award no sábado como o melhor jogador de beisebol amador do país.

Condon, que na semana passada ganhou o Troféu Dick Howser como jogador nacional do ano no beisebol universitário, está no topo da tabela de classificação da NCAA na maioria das principais categorias ofensivas. Seus 37 home runs foram os maiores desde que Lance Berkman acertou 41 para Rice em 1997. Condon também liderou o país em média de rebatidas (0,433), porcentagem de rebatidas (1,009), bases totais (233) e OPS (1,565).

O jogador do ano da Conferência Sudeste ficou entre os seis primeiros colocados nacionalmente em porcentagem na base (0,556) e corridas marcadas (84). Condon, um redshirt do segundo ano da terceira base/outfielder, está projetado para chegar ao segundo lugar geral para o Cincinnati Reds na última simulação da ESPN do draft da MLB do próximo mês.

Condon foi o quinto finalista do Golden Spikes na história do programa da Geórgia e o primeiro vencedor da escola. Ele é o 11º vencedor da SEC, na maioria das conferências.

Condon fez sete jogos com dois ou mais home run e foi longe em oito jogos consecutivos, de 26 de abril a 9 de maio.

Seus 37 home runs ficaram três atrás do recorde da SEC, e ele está empatado em quinto lugar na conferência, com 62 home runs na carreira em duas temporadas.

Condon foi selecionado por meio de votação da mídia nacional de beisebol, de profissionais selecionados do beisebol e da equipe do beisebol dos EUA, bem como dos vencedores anteriores do prêmio. A votação dos fãs também contribuiu para o total de votos.

O arremessador do Arkansas, Hagen Smith, e o segundo base do Oregon State, Travis Bazzana, foram os outros finalistas.

O outfielder da LSU, Dylan Crews, ganhou o Golden Spikes Award no ano passado e foi a segunda escolha do Washington Nationals no draft amador, atrás do atual destro do Pittsburgh Pirates, Paul Skenes.

A Associated Press contribuiu para esta história.