O recruta de 3 estrelas Eugene Hilton, filho de TY Hilton, se compromete com Wisconsin

O wide receiver Eugene Hilton, um grande candidato a três estrelas na classe de 2025 e filho do ex-wide receiver do Pro Bowl TY Hilton, anunciou seu compromisso com a Universidade de Wisconsin na sexta-feira.

Hilton, um destaque na Zionsville Community High School de Indiana, recebeu ofertas da Geórgia, Michigan, Missouri e Miami, entre outros, mas fez sua promessa verbal aos Badgers sete dias depois de fazer uma visita oficial a Wisconsin em 7 de junho.

De acordo com a classificação da ESPN, o pass-catcher de 1,80 metro e 185 libras é o 53º wide receiver classificado na classe de 2025 e o 6º colocado em Indiana para este ciclo.

Escolhas dos editores

Hilton é o terceiro membro com melhor classificação na próxima turma dos Badgers, o segundo de Luke Fickell como treinador principal do programa. O compromisso de Hilton chegou menos de 24 horas depois que o linebacker da ESPN 300 Mason Posa (nº 283 na ESPN 300) se tornou o candidato com melhor classificação na classe de 2025 dos Badgers com seu compromisso na noite de quinta-feira.

TY Hilton foi quatro vezes selecionado para o Pro Bowl em 10 temporadas com o Indianapolis Colts e liderou a NFL em recepção com 1.448 jardas em 2016. Ele passou sua última temporada na liga durante a temporada de 2022, conseguindo sete passes em três jogos com os Dallas Cowboys.